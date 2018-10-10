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Бананы могут вызвать ишемическую болезнь сердца
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Бананы могут вызвать ишемическую болезнь сердца 

РИА «ФедералПресс» 10 октября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает издание «Health Human», каждодневное поедание бананов может повлиять на здоровье человека. В современном мире бананы выращиваются в 107 странах мира. Сейчас бизнес по продаже бананов стремительно растет. Хороший ли это бизнес, решили выяснить диетологи.
Несмотря на то, что в бананах содержится много калия, клетчатки, витамина С и В6, они рекомендованы далеко не всем. Калий необходим организму человека для поддержания правильного функционирования клеток. Он также необходим, для контроля уровня сахара в крови и поддержания нормального кровяного давления.
Взрослым людям рекомендуется потреблять от 3500 до 4700 мг калия в день, в зависимости от образа жизни и других факторов. Каждый банан содержит в среднем 450 мг калия. Но оказывается, бананы полезны не только содержанием калия. В них содержится витамин С, помогающий освободиться от свободных радикалов и снизить риск заболеть раком. Однако ежедневное поедание бананов может вызвать перенасыщения калия в организме. Переизбыток калия повышает риск смертельного исхода от ишемической болезни сердца.
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