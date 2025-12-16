Учёные разрешили есть фастфуд, но не всем

Новая работа показала, что сокращение потребления насыщенных жиров связано со снижением смертности, но только у людей из группы высокого риска.

© KamranAydinov/Freepik

Работа опубликована в Annals of Internal Medicine. В метаанализ вошло 17 исследований, опубликованных с 1965 по 2006 год. Диетические вмешательства тестировали в течение как минимум двух лет. В общей сложности в исследованиях приняли участие 66 000 человек, проводились они в основном в Северной Америке и Европе. Средний возраст участников варьировался от 46 до 66 лет. Авторы считают, что метаанализ включал исследования, которые, возможно, устарели: многие из них проводили до начала использования статинов, и часто в них не было всесторонней оценки рациона.

Снижение потребления насыщенных жиров существенно не повлияло на результаты, включая смертность от всех причин, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда и инсульт. Однако учёные подчёркивают, что это доказательства с низкой или умеренной степенью достоверности.

В частности, у людей с низким исходным риском сердечно-сосудистых заболеваний снижение потребления насыщенных жиров практически не приносило клинически значимой пользы в течение пяти лет. Преимущества отказа от таких продуктов зафиксировали только у людей из группы высокого риска.

По мнению авторов, это исследование бросает вызов традиционному мнению, что насыщенные жиры вредны.

«Результаты согласуются с набирающим популярность мнением, что насыщенные жирные кислоты сами по себе вряд ли вредны для кардиометаболического здоровья, но могут быть вредны для людей с высоким риском болезней сердца», — сказали Рамон Эструч, доктор медицинских наук, и Роза Ламуэла-Равентос, доктор фармацевтических наук из Барселонского университета в Испании.

Эструч и Ламуэла-Равентос ссылаются на предыдущие исследования, которые показали существенные различия между разными видами насыщенных жиров. В некоторых даже было установлено, что определённые насыщенные жиры могут быть полезны.

Ожидается, что в окончательном варианте «Руководства по питанию для американцев на 2025–2030 годы», который ещё не опубликован, будет рекомендовано употреблять больше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Однако это противоречит существующим научным данным. На данный момент большинство рекомендаций по питанию предусматривают потребление насыщенных жиров в количестве менее 10% от общей суточной калорийности, а некоторые рекомендации предлагают снизить этот показатель до 5%.

Насыщенные жиры содержатся в мясе, молоке, сыре, жирных молочных продуктах, сливочном и некоторых растительных маслах, фастфуде.

Мононенасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, орехах и семенах, цельных молочных продуктах.

Поскольку данные исследования требуют подтверждения, пока лучше следовать традиционным рекомендациям по питанию.

