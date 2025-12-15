Врач прокомментировала советскую традицию пить кефир на ночь

Кефир называют напитком долголетия — ему приписывают влияние на весь организм, от укрепления иммунитета до снижения рисков развития рака. Врач-гастроэнтеролог Ирина Владимировна Яковлева рассказала «Рамблеру», в чём настоящая польза кефира и почему этот напиток подходит не всем.

Кефир — это продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения, которое происходит благодаря симбиозу (совместному существованию) 20–25 видов микроорганизмов, объединённых в так называемые кефирные грибки.

Учёные объясняют пользу кефира содержанием белков, витаминов, липидов, минералов, аминокислот и микроэлементов. Кроме того, в процессе ферментации увеличивается содержание витаминов B1, B12, K, фолиевой кислоты, кальция и аминокислот.

Сколько кефира нужно выпивать в день

Кефир в целом считается безопасным для ежедневного употребления. Обычная порция составляет один стакан (240 мл). Эксперты рекомендуют выпивать от одного до трёх стаканов кефира в день. Если вы не пили кефир раньше, начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте порцию. Его можно пить отдельно или поливать им хлопья или овсянку.

Советская медицина утверждала, что кефир особенно полезно пить перед сном. Позже идея ожила среди пользователей TikTok и начала активно распространяться. Однако специалисты говорят, что убедительных доказательств этому нет и время суток, в которое вы пьёте кефир, никак не влияет на его пользу для кишечника.

Польза кефира

«Это один из самых богатых и натуральных источников разнообразных пробиотиков (полезных живых микроорганизмов). Благодаря ферментации кефир содержит частично расщеплённые белки и жиры, которые легче усваиваются». Яковлева Ирина Владимировна Врач общей практики, гастроэнтеролог сети клиник ГорКлиника

Полезные бактерии (лактобактерии, бифидобактерии, уксуснокислые бактерии) и дрожжи, которые есть в кефире, помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры, особенно после приёма антибиотиков, стресса или при неправильном питании. Здоровая микробиота критически важна для правильного пищеварения и усвоения питательных веществ.

Полезные бактерии (лактобактерии, бифидобактерии, уксуснокислые бактерии) и дрожжи, которые есть в кефире, помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры, особенно после приёма антибиотиков, стресса или при неправильном питании. Здоровая микробиота критически важна для правильного пищеварения и усвоения питательных веществ. Пробиотические штаммы конкурируют с вредными бактериями за питательные вещества и место на стенке кишечника, а также вырабатывают антимикробные вещества (например, молочную кислоту), подавляя рост нежелательных микроорганизмов.

В процессе брожения большая часть лактозы (молочного сахара) расщепляется молочнокислыми бактериями. Благодаря этому кефир, особенно выдержанный, хорошо переносят люди с лёгкой или умеренной лактазной недостаточностью.

Пробиотики из кефира могут взаимодействовать с иммунными клетками кишечника, стимулировать выработку антител и улучшать общую устойчивость организма к инфекциям.

В кефире много кальция, магния и фосфора. Витамин К2, который могут производить некоторые штаммы кефирных бактерий, важен для метаболизма кальция и направляет его в костную ткань.

Витамин К2, который могут производить некоторые штаммы кефирных бактерий, важен для метаболизма кальция и направляет его в костную ткань. Кефир — это питательный, но низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, который насыщает и помогает контролировать аппетит.

В зависимости от даты производства кефир может по-разному влиять на стул:

В свежем кефире (один-два дня) больше углекислоты и продуктов брожения, которые мягко стимулируют перистальтику кишечника. У него лёгкий слабительный эффект, и такой кефир рекомендуют при запорах.

Выдержанный кефир (более трёх дней) содержит больше спирта и молочной кислоты. Он, напротив, обладает закрепляющим действием и может быть полезен при склонности к диарее.

Кому кефир не подходит

Несмотря на все преимущества, кефир — это продукт, который подходит не всем.

Абсолютные противопоказания

Острые заболевания желудка и кишечника. Во время обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого панкреатита или гастрита с повышенной кислотностью кефир пить нельзя. Молочная кислота и углекислота будут раздражать воспалённую слизистую.

Тяжёлая лактазная недостаточность. Хотя в кефире меньше лактозы, чем в молоке, остаточное количество может вызвать дискомфорт у людей с очень сильной непереносимостью.

Относительные противопоказания

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР). У некоторых пациентов, особенно с преобладанием дрожжевого компонента, большое количество пробиотиков и дрожжей (как в кефире) может временно усилить вздутие и дискомфорт. При СИБР кефир стоит пить с осторожностью и только после консультации с гастроэнтерологом.

У некоторых пациентов, особенно с преобладанием дрожжевого компонента, большое количество пробиотиков и дрожжей (как в кефире) может временно усилить вздутие и дискомфорт. При СИБР кефир стоит пить с осторожностью и только после консультации с гастроэнтерологом. Склонность к изжоге. Кислотность кефира может провоцировать или усиливать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Почему кефир иногда вызывает диарею или вздутие

По словам гастроэнтеролога Ирины Владимировны Яковлевой, дискомфорт после кефира может быть по нескольким причинам:

Мы уже упомянули, что свежий кефир обладает слабительным эффектом. Если человек не привык к пробиотикам, этот стимулирующий эффект можно перепутать с лёгкой диареей. Это не патология, а реакция кишечника на стимуляцию.

В процессе брожения вырабатывается углекислый газ. У людей с нарушенной моторикой он может вызывать чувство распирания, вздутие и метеоризм.

В начале приёма любого сильного пробиотика может временно усиливаться газообразование или меняться стул. Это связано с тем, что новые полезные бактерии начинают активно конкурировать с существующей патогенной флорой. Это сопровождается выделением газов и продуктов метаболизма. Обычно такая реакция проходит через несколько дней, когда микрофлора стабилизируется.

С чем лучше не совмещать кефир

«Не стоит запивать кефиром лекарства. Он, как и молоко, может влиять на всасывание некоторых антибиотиков и других препаратов, связывая активные компоненты. Лекарства нужно запивать чистой водой», — предупреждает специалист.

Если вы принимаете активированный уголь или другие сорбенты, они могут связать и вывести полезные бактерии из кефира и снизить его пробиотический эффект. Поэтому между приёмом сорбентов и кефиром лучше подождать хотя бы полтора-два часа.

Сочетание кефира с продуктами, которые сами по себе вызывают сильное брожение, может усилить метеоризм, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Это бобовые (фасоль, горох), большое количество свежей белокочанной капусты и некоторые виды свежих фруктов (например, виноград).

Если выпить кефир сразу после очень жирной, жареной или острой еды, это может вызвать дискомфорт, тяжесть или изжогу. Кефир лучше пить как отдельный перекус или включать его в лёгкий ужин.

Главное: кефир полезен, но подходит не всем

Кефир — это ферментированный напиток, богатый пробиотиками, белками, витаминами и минералами, который помогает восстанавливать кишечную микрофлору, улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет и лучше усваивается людьми с лёгкой лактазной недостаточностью. Он может мягко слабить или, наоборот, укреплять стул в зависимости от степени выдержки. Несмотря на пользу, кефир подходит не всем: его не рекомендуют при острых заболеваниях желудка и кишечника, тяжёлой непереносимости лактозы, синдроме избыточного бактериального роста и склонности к изжоге. Иногда напиток вызывает вздутие или диарею из-за брожения и активного действия пробиотиков. Это обычно проходит, когда организм адаптируется. Не стоит сочетать кефир с лекарствами, особенно сорбентами и продуктами, усиливающими брожение.

