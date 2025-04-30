Диета при проблемах с кишечником: что нужно знать
Система питания FODMAP помогает избавиться от вздутия, спазмов и болей в животе. Но она может и навредить. Разобрались в тонкостях.
О чём речь
Это особый режим питания, который ограничивает потребление определённых углеводов, вызывающих дискомфорт в кишечнике. Она разработана для людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК).
Что это за болезнь?
Это хроническое расстройство, которое возникает из-за нарушенной связи между кишечником и мозгом. СРК — довольно распространённое заболевание. Точных данных по России нет, однако в других странах СРК встречается у 10–20% населения.
СРК проявляется:
- болью и спазмами в животе;
- вздутием;
- нарушением стула (чередование диареи с запорами).
Структура кишечника при СРК остаётся нормальной, нарушается лишь его работа.
Почему у диеты такое название?
FODMAP — это аббревиатура, составленная из первых букв названий веществ, которые плохо всасываются в тонком кишечнике.
Fermentable — ферментируемые (бродящие);
Oligosaccharides — олигосахариды (например, инулин, фруктоолигосахариды, содержатся в чесноке, бананах);
Disaccharides — дисахариды (например, лактоза из молока);
Monosaccharides — моносахариды (например, фруктоза из фруктов и мёда);
And — и;
Polyols — полиолы (сахарные спирты, например сорбит и маннит).
И что же происходит, если FODMAP-вещества попадают в кишечник?
Большинство FODMAP-углеводов проходят через тонкий кишечник, практически не перевариваясь (как пищевые волокна). А уже в толстом кишечнике их перерабатывают кишечные бактерии. Они выделяют водород — он вызывает вздутие живота, спазмы и боль. А FODMAP-вещества притягивают воду в просвет кишечника, из-за чего возникает диарея.
У людей с СРК чувствительность к этим веществам значительно повышена, поэтому даже небольшое их количество может вызвать обострение.
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И какие продукты содержат больше всего FODMAP-углеводов?
Основные группы продуктов с повышенным содержанием этих веществ:
- овощи — лук, чеснок, цветная капуста, горох, артишок, сельдерей — и грибы;
- фрукты — яблоко, манго, ежевика, персик, груша, слива, арбуз, сухофрукты;
- молочные продукты — йогурт, сметана, мороженое, молоко (в том числе и соевое);
- белковые продукты — бобовые, колбасы, маринованное мясо;
- злаки — пшеница, рожь, готовые завтраки;
- сладости — мёд, продукты с высоким содержанием фруктозы, конфеты;
- орехи и семена — кешью, фисташки.
А в каких продуктах их меньше всего?
Продукты с низким содержанием FODMAP-углеводов:
- овощи — стручковая фасоль, баклажан, сладкий перец, огурец, картофель, кабачок, помидор;
- фрукты — виноград, киви, дыня, ананас, апельсин, клубника;
- молочные продукты — некоторые сыры (камамбер, бри, фета, твёрдые сорта), безлактозное молоко;
- белковые продукты — яйца, мясо, птица, морепродукты;
- злаки — киноа, рис, овсяные и кукурузные хлопья, гречка, хлеб из полбы;
- сладости — сахар, горький шоколад;
- орехи и семена — тыквенные семечки, грецкий орех, макадамия.
То есть диета предусматривает отказ от продуктов с большим содержанием FODMAP-веществ?
На первом этапе да. В течение 4–8 недель нужно исключить из рациона продукты с большим содержанием FODMAP-углеводов.
Некоторые пациенты чувствуют улучшение уже после первой недели диеты, тогда как у других эффект наступает лишь на восьмой. Согласно статистическим данным, до 75% людей отмечают позитивные изменения в течение первых шести недель.
Что делать дальше?
Второй этап диеты длится 6–10 недель. Он предусматривает поочерёдный ввод продуктов с высоким содержанием FODMAP-веществ. Схему поможет составить врач, но, как правило, «экспериментальный» продукт вводится через три дня «отдыха». Так, можно отследить, какая именно пища (и в каком количестве) вызывает дискомфорт и боль при СРК.
Согласно наблюдениям, лишь малая часть пациентов с СРК болезненно реагирует на все продукты-провокаторы. Большинство плохо переносит лишь некоторые из них.
На этом всё?
Да, самые сложные этапы уже позади. Третий этап — персонализированная FODMAP-диета. Она предусматривает:
- отказ от продуктов, которые вызвали проблемы на втором этапе диеты;
- возвращение в рацион продуктов с FODMAP-углеводами, которые переносятся хорошо.
Поскольку каждый пациент по-разному реагирует на ту или иную еду, окончательный (третий) вариант диеты подбирают индивидуально.
Есть ли недостатки у FODMAP-диеты?
Их как минимум три:
- Нарушение микрофлоры кишечника. Некоторые продукты с высоким содержанием FODMAP — важные источники клетчатки, которой питаются полезные бактерии. Без них может развиться дисбактериоз.
- Нехватка питательных веществ. Многие FODMAP-продукты богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Длительное их ограничение может привести к нехватке кальция, пищевых волокон и других важных нутриентов.
- Тревожность, связанная с питанием. Из-за строгих ограничений диета может вызвать повышенное беспокойство. Появляется страх съесть что-то не то.
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По этой причине FODMAP-диету рекомендуют только при наличии проблем с кишечником.
Главное
Диета FODMAP — способ облегчить симптомы синдрома раздражённого кишечника за счёт исключения из рациона продуктов-провокаторов. Она помогает снизить вздутие, спазмы и боли в животе. При этом у диеты есть и недостатки. Такая система питания может нарушить кишечную микрофлору, привести к дефициту питательных веществ и тревожности.
Важные исследования
- Синдром раздражённого кишечника — обзорная статья о заболевании.
- Влияние диеты на синдром раздражённого кишечника — о том, что диета играет важную роль в патогенезе и лечении СРК.
- Как питаться при диете с низким содержанием FODMAP — о том, что строгая низко-FODMAP-диета эффективна при СРК, но должна соблюдаться не дольше 4–6 недель с последующим расширением рациона.
- Споры и новые данные о FODMAP-диете — о том, что FODMAP эффективна при СРК, но несёт риски для здоровья.