Шашлык без дополнительных калорий: как не набрать лишнего на пикнике

Калорийность суточного рациона зависит от возраста, пола и образа жизни, но в среднем ВОЗ рекомендует женщинам потреблять 1800–2200 ккал, а мужчинам — 2400–2800 ккал в день. На пикнике с шашлыками набрать калории просто, но, если подобрать замену некоторым продуктам, этого можно избежать.

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Мясо

В мясе птицы почти в полтора-два раза меньше калорий, чем в свинине и баранине. Поэтому курица или индейка лучше подходят для диетической версии шашлыка, хотя многое зависит от части туши. Например, в 100 граммах куриного филе без кожи примерно 120 ккал, а в бедре — 220 ккал.

Если хочется классического шашлыка из свинины, лучше выбирать нежирные части. Например, корейку — в ней всего 170 ккал. Для сравнения: 100 граммов свиной грудинки содержит 380 ккал.

Маринад

Маринад нужен для двух целей: добавить вкус и размягчить мясо. С первым справляются специи, а со вторым — репчатый лук. В нём содержится фермент протеаза, который расщепляет мышечные волокна мяса и делает его мягким. Можно использовать ананас или киви: фруктовые кислоты действуют похожим образом.

А вот от майонеза в качестве маринада лучше отказаться. Во-первых, в нём много калорий. В классическом варианте больше 620 ккал на 100 граммов, а в постном — 260 ккал. Если предположить, что за пикник вы съедите только 25 граммов (одна столовая ложка), это всё равно лишние 65–150 ккал (в среднем около 100 ккал).

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Во-вторых, содержащееся в майонезе растительное масло после термической обработки выделяет вредные для здоровья трансжиры.

Напитки и соусы

В газированных напитках и фруктовых соках много простых углеводов. В одном стакане (200 мл) сладкой газировки содержится около 90–100 ккал, примерно столько же в апельсиновом соке. Чтобы снизить калорийность пикника, запивать шашлык лучше обычной водой или холодным чаем.

То же самое можно сказать про кетчуп. В него добавляют сахар, поэтому в этом соусе много калорий. В 100 граммах соуса содержится примерно 120 ккал, или 30 ккал на столовую ложку. В качестве альтернативы можно использовать аджику (в столовой ложке всего 11 ккал) или горчицу (15 ккал в одной ложке).

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Хлеб

Два ломтика белого хлеба — это около 130 ккал. Если отказаться от такой закуски, можно заметно снизить калорийность пикника. К слову, тонкий лаваш не сильно отличается по калорийности от белого хлеба: в 100 граммах содержится около 220–250 ккал.

Если отказаться от хлеба не получается, лучше выбирать цельнозерновой. В нём больше клетчатки и меньше простых углеводов.

Как сделать пикник полезнее

Ограничить порцию. Придерживаться принципа Гарвардской тарелки можно и во время пикника: половину пусть занимают зелень и овощи, одну треть — сложные углеводы (бобовые, картофель), ещё треть — белок (мясо или рыба). При этом разовую порцию шашлыка лучше ограничить до 200 граммов — это примерно половина шампура.

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Есть овощи. На гарнир лучше есть овощи и зелень. В них много клетчатки, которая нужна для нормального пищеварения. Она помогает регулировать перистальтику — волнообразные сокращения стенок кишечника, за счёт которых двигается пищевой комок.

А ещё пищевые волокна поглощают жидкость и разбухают. Это создаёт ощущение сытости и позволяет меньше съесть. В день рекомендовано потреблять 25–30 граммов пищевых волокон, или 8–10 граммов за один приём пищи.

Если съесть во время пикника один болгарский перец, одну отварную картофелину и пучок шпината, можно получить почти 6 граммов пищевых волокон. Это сделает приём пищи сытнее и полезнее, а калорий при этом добавится немного. В картошке — 90 ккал, в перце — 30 ккал, в шпинате — 27 ккал.

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Прогуляться. Лёгкая физическая активность улучшает пищеварение, особенно при вздутии живота. Движение стимулирует работу кишечника, поэтому после застолья с шашлыком можно прогуляться или поиграть в мяч.

Это не только полезно для ЖКТ, но и помогает сжечь калории. Например, за час пешей прогулки можно потратить 150 ккал, а во время игры в футбол — примерно 480 ккал в час.

Главное

Для шашлыка стоит выбирать нежирные части мяса: куриное филе и свиную корейку. Одна стандартная порция мяса за один приём пищи — 200 граммов, или половина шампура. От кетчупа, майонеза, белого хлеба и газированных напитков лучше отказаться в пользу обычной воды и аджики, это позволит сэкономить больше 600 ккал. Во время пикника важно делать перерывы и разминку. Это могут быть активные игры с мячом или прогулка.