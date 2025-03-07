Мёд, кофе и помидоры: еда, которая вредит зубам

Сегодня зубы лечат лазером и наноматериалами — в стоматологии постоянно появляются новые технологии. Профилактика остаётся прежней: ухаживать за полостью рта и есть меньше того, что вредит эмали. Пародонтолог клиники «Белгравия Дентал» Александра Капустина рассказала «Рамблеру», какие продукты чаще приводят к кариесу и почему не нужно чистить зубы после каждого приёма пищи.

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Сладкое

Как бы ни хотелось верить, что родители преувеличивают опасность конфет и газировки, сладости действительно приводят к кариесу. Сахар — это быстрый углевод, который расщепляется в полости рта и меняет её кислотность. Это оптимальные условия для патогенных бактерий: они начинают размножаться и повреждают поверхность зуба.

Некоторые бактерии питаются сахаром и перерабатывают его в кислоты, разрушающие эмаль — внешний защитный слой зуба. Это и приводит к кариесу.

Сахар содержится и в таких, казалось бы, полезных продуктах, как мёд, несладкие фруктовые и овощные соки, ароматизированные йогурты, пюре и смузи.

«Самые вредные для зубов продукты — это сладкие газированные напитки (в том числе энергетики), сладкие соки и конфеты, которые прилипают к зубам и забиваются в труднодоступные места. Лучше не перекусывать сладостями, а есть их после основного приёма пищи, когда во рту больше слюны и зубы лучше очищаются». Александра Капустина Стоматолог-пародонтолог

Всемирная организация здравоохранения рекомендует планировать рацион так, чтобы сахар составлял не больше 10% (а лучше 5%) от общего количества калорий в день.

Газированные напитки, например кока-кола, содержат огромное количество сахара и кислоты (ортофосфорную и лимонную), поэтому бьют по зубам сразу со всех сторон.

Кислое

«Кислые продукты и напитки тоже могут повреждать поверхность зуба. В кислой среде разрушаются минерализованные ткани зуба, а эмаль размягчается», — говорит Александра Капустина.

Вот некоторые продукты с высокой кислотностью: цитрусовые, помидоры, соленья, кофе и фруктовые соки (клюквенный, ананасовый, яблочный, апельсиновый).

Пищевые привычки, которые не навредят

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Холодное

Если зуб реагирует на продукты слишком высокой или низкой температуры, это называется гиперестезия. Она указывает на то, что зуб уже повреждён и нужно обратиться к стоматологу. Если проблем нет, можно спокойно кусать холодное мороженое — вреда от этого не будет. Но не стоит сразу запивать его обжигающим чаем или кофе: резкие перепады температур неполезны даже для здоровых зубов.

Жирное и солёное

Сами по себе жир и соль не влияют на здоровье зубов. Но такие продукты могут быть кислыми или сладкими, так что одно их свойство не отменяет другое.

Продукты, которые трудно жевать

Стейк или вяленое мясо можно есть без опасений. Но если речь идёт об ирисках или мармеладе, они всё так же вредны из-за сахара.

Жевательная резинка

Вокруг пользы и вреда жвачки много противоречивых мнений. В любом случае лучше выбирать ту, в которой нет сахара, но есть ксилит. Это натуральный сахарозаменитель, который стимулирует выработку слюны и способствует самоочищению зубов.

Продукты, которые окрашивают зубы

К ним относятся чай, кофе, вино, газировка, некоторые фрукты и овощи. На самом деле они окрашивают не сами зубы, а только налёт на них. От него легко избавиться, если правильно ухаживать за полостью рта. В большинстве стоматологий сегодня есть услуга по обучению гигиене: врач помогает подобрать подходящие средства и показывает, как ими пользоваться.

Неопасный сахар и полезные для зубов продукты

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О фруктах и овощах можно не беспокоиться: в них много воды и клетчатки, которые уравновешивают содержащиеся в них сахара. Ещё они стимулируют выработку слюны, которая смывает кислоты и остатки пищи и защищает зубы от кариеса.

От лактозы — сахара из молочных продуктов — тоже можно не отказываться. В молоке и его производных много кальция, фосфатов и антибактериальных веществ, которые, наоборот, защищают зубы. Кальций и фосфор можно получить из сыра, натурального йогурта без добавок, тофу, листовой зелени, миндаля, а также богатых белком продуктов: мяса, птицы, рыбы и яиц.

Вода со фтором — лучший напиток для поддержания здоровья и чистоты полости рта. Фтор помогает предотвратить кариес, а сама вода защищает эмаль, смывая с неё вредные бактерии.

Уход за зубами

Это не такие простые и очевидные процедуры, как может показаться. Многие люди не умеют правильно чистить зубы, не говоря уже о более тщательном уходе. Вот несколько правил, которые помогут хотя бы отчасти компенсировать вред от неполезных пищевых привычек:

1. Не нужно чистить зубы после каждого приёма пищи, особенно если в меню были кислые продукты. Так можно только сильнее испортить эмаль.

2. Зато после сладкого лучше сразу воспользоваться щёткой и зубной пастой, а также очистить межзубные промежутки специальной нитью или ёршиком.

3. Косметические ополаскиватели для рта (которые не содержат фтор) освежают дыхание, но не защищают зубы. Поэтому не стоит использовать их сразу после чистки зубов, чтобы сохранить полезный эффект пасты.

Главное

Самые вредные для полости рта продукты — это газировка и другие сладости, особенно конфеты, частички которых застревают между зубов. Желательно, чтобы сахар составлял не больше 5–10% от всех калорий, потребляемых в день. Для взрослых эта норма — около 7 кусочков сахара или 6–12 чайных ложек. Кислые продукты тоже неполезны: они способствуют разрушению эмали.

Добавленная соль и сахар: где искать и как ограничить

Не стоит чистить зубы после каждого приёма пищи, особенно сразу после кислых продуктов. Чтобы освежить дыхание и убрать неприятный привкус, можно воспользоваться ополаскивателем для рта. Главное, не сразу после чистки.

К полезным для зубов продуктам относятся фрукты и овощи, молоко и его производные, мясо, птица, рыба и яйца.

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