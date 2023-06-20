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Кардиолог Копылов предупредил об опасности самолечения гипертонии

Врач назвал две главные ошибки, которые допускают люди, страдающие гипертонией. По словам директора Института персонализированной кардиологии Филиппа Копылова, в первую очередь – это отказ от приема назначенных врачом лекарств.

Кардиолог предупредил об опасности самолечения гипертонии
© unsplash.com

Нередко люди занимаются самолечением и начинают принимать средства народной медицины, полностью исключив лекарства, говорит специалист. Этого ни в коем случае делать нельзя, так как народная медицина подойдет только в качестве дополнительного лечения, уточнил Копылов.

Также врач напомнил о необходимости соблюдать специальную диету. В частности, людям, страдающим гипертонией, нужно отказаться от соленой, жирной и жареной пищи.

«Такой тип питания только усугубляет ситуацию с состоянием сердечно-сосудистой системы», - приводит слова кардиолога Pravda.Ru.

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