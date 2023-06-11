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Это масло защитит вас от клещей

Активнее всего ведут себя клещи именно зимой и летом. При укусе клеща вы можете заразиться опасной болезнью: например, клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Это масло защитит вас от клещей
© Ferra.ru

Защититься от клещей может помочь один натуральный продукт. Это кокосовое масло. Причём эффективно оно будет и для домашних животных.

Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно согреть в руках немного кокосового масла и смазать им тело. Особое внимание необходимо уделить запястьям, лодыжкам, локтям, паху. Питомцу нужно для защиты от этих насекомых намазать область спины и вокруг ушей.

Также кокосовое масло можно сочетать с определённым эфирным. Клещи не любят запах масла эвкалипта, пачули, лаванды, лемонграсса, мяты, тимьяна, шалфея, чайного дерева, герани.

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