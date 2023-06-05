Семь напитков, которые снизят риск инсульта

Главный фактор, повышающий риск возникновения инсульта, - это высокое кровяное давление. Чтобы снизить его, нужно употреблять больше калия. Вот в каких напитках этого вещества больше всего.

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Существует несколько факторов, способных повысить риск возникновения инсульта. Это в том числе ожирение, курение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина. Помимо этого, важным фактором риска считается высокое артериальное давление.

За счёт снижения кровяного давления можно также снизить вероятность столкновения с инсультом. Один из способов сделать это - увеличить потребление калия.

Калий уменьшает воздействие натрия. И чем больше калия вы потребляете, тем больше натрия теряете с мочой.

Больше всего калия содержится в следующих напитках. Это сок чернослива (707 мг калия на чашку), морковный сок (689 мг калия), томатный сок (556 мг калия), апельсиновый сок (496 мг калия), грейпфрутовый сок (400 мг калия), молоко (342 мг калия), абрикосовый сок (286 мг калия). А, например, в одном банане среднего размера - около 422 мг калия.

Согласно результатам одного исследования, опубликованного в журнале Stroke в 2011 году, при увеличении потребления калия на 1000 мг в день можно снизить риск возникновения инсульта на 11%.