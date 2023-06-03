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Перечислены сдерживающие старение продукты

Сдерживающие старение продукты назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен». Он пояснил, что пища с низкой гликемической нагрузкой положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск роста злокачественных опухолей.

Перечислены сдерживающие старение продукты
© Мослента

По словам доктора, в рационе должно быть много пищевых волокон: грубого хлеба, гречневой и других круп. При готовке крупы необходимо не разваривать. Гинзбург также порекомендовал добавлять овощи к каждому приему пищи, есть больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.

«В пище не должно быть сахара. Белый хлеб, рис и картофель не должны быть основными. К старению и злокачественному перерождению также ведут трансжиры, подсолнечное масло», — упомянул вредные продукты диетолог.

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