Перечислены сдерживающие старение продукты

Сдерживающие старение продукты назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен». Он пояснил, что пища с низкой гликемической нагрузкой положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск роста злокачественных опухолей.

По словам доктора, в рационе должно быть много пищевых волокон: грубого хлеба, гречневой и других круп. При готовке крупы необходимо не разваривать. Гинзбург также порекомендовал добавлять овощи к каждому приему пищи, есть больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.