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Терапевт Воробьев: при болезнях горла можно пить колу со льдом

Терапевт Воробьёв: при болезнях горла можно пить колу со льдом. Тем не менее это не значит, что нужно бежать заливать в себя прохладительный напиток: всё же некоторые люди не переносят холодное. В то же время доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, что лучше не увлекаться в жару кондиционерами.

Терапевт: при болезнях горла можно пить колу со льдом
© Секрет Фирмы

«Я, например, всегда рекомендую при многих заболеваниях "кока-колу" со льдом — в стакан льда наливаете "кока-колу" и пьёте при болезнях горла, например. Это очень даже полезно. Но, опять же, это кто как переносит. Есть люди, которые этого не переносят», — отметил эксперт.

Но вот что в жару может быть по-настоящему опасным — кондиционеры. Как минимум они могут продуть вас, а вы и не заметите. Отсюда могут развиться всякие неприятные заболевания: от воспаления лёгких до поражения, например, периферической нервной системы.

Кстати, если у вас или у вашего ребёнка всё же ангина, то с этой болезнью организм должен справиться сам. От вас лишь требуется погасить симптомы. А чтобы предупредить недуг, горло можно закаливать мороженым. Это даже подтвердили в Минздраве.

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