Есть ли эффект от йодной сетки при ушибах

Дерматолог Студеникина: йодная сетка при ушибах снимает боль и отёчность. У раствора йода есть выраженный противомикробный эффект, сказала врач «Секрету фирмы». Но если кожа на месте ушиба повредилась, то применять сетку надо осторожно. На открытую рану её наносить нельзя, потому что может быть и ожог. Ещё специалист посоветовала не прибегать к йоду при проблемах со щитовидкой и при аллергии на йодсодержащие препараты.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Зачем наносить йодную сетку

Видео дня

По словам дерматолога клиники «Медси» в Красногорске Светланы Студеникиной, раствор йода представляет собой антисептик местного применения. Он убивает микробы, снимает отёчность и боль.

«Йодная сетка при ушибах без повреждения кожного покрова оказывает местное противовоспалительное действие, стимулирует капиллярное кровообращение в коже. Нанесение раствора йода на место ушиба приводит к усилению микроциркуляции кровяного русла, что способствует снятию отёчности и болевых ощущений», — объяснила врач «Секрету фирмы».

Кому нельзя наносить йодную сетку

Врач предупредила, что йодную сетку не стоит делать:

детям младше 1 года;

при нарушениях работы функций щитовидной железы;

при аллергических реакциях на йодсодержащие препараты;

при переизбытке йода в организме.

Как правильно нанести йодную сетку

Сначала нужно проверить, как вообще организм отреагирует на йод. Дерматолог посоветовала нанести небольшое количество раствора в область запястья или на локтевой сгиб и понаблюдать за реакцией в течение 30 минут. Если нет отёка и покраснения, сетку можно делать.

«Нанесите раствора йода на область поражения в виде решётки из вертикальных и горизонтальных линий, с диаметром ячеек около 1 см. При этом будьте осторожны: если кожа повреждена, раствор нельзя наносить на открытые раны. Это может привести к раздражению области поражения и ожогу», — отметила Студеникина.

Специалист рекомендовала сначала очистить рану от загрязнения местными антисептиками — хлоргексидином или мирамистином. Затем наносите раствор йода на кожу, не затрагивая раневую поверхность.

«Обильное нанесение раствора йода на кожу может привести к нежелательным побочным эффектам: раздражение, контактный дерматит, ожог», — добавила врач.