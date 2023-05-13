Ученые перечислили защищающие от деменции продукты
Антиоксиданты способны защитить клетки мозга от окислительного процесса, который повреждает их.
Люди с высоким уровнем антиоксидантов лютеина, зеаксантина и каротиноидов в крови имеют меньший риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, которые в течение 16 лет вели исследовательскую работу, пишет mail.ru.
Антиоксиданты способны защитить клетки мозга от окислительного процесса, который повреждает их. Всего в исследовании участвовали более 7000 человек.
Так, каротиноидами богаты шпинат, кейл, базилик, петрушка, зеленый горошек, брокколи, тыква, бобовые, апельсины, мандарины, хурма, папайя, морковь, киви, сладкий перец, яблоки.