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Ученые перечислили защищающие от деменции продукты

Антиоксиданты способны защитить клетки мозга от окислительного процесса, который повреждает их.

Ученые перечислили защищающие от деменции продукты
© runews24.ru

Люди с высоким уровнем антиоксидантов лютеина, зеаксантина и каротиноидов в крови имеют меньший риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, которые в течение 16 лет вели исследовательскую работу, пишет mail.ru.

Антиоксиданты способны защитить клетки мозга от окислительного процесса, который повреждает их. Всего в исследовании участвовали более 7000 человек.

Так, каротиноидами богаты шпинат, кейл, базилик, петрушка, зеленый горошек, брокколи, тыква, бобовые, апельсины, мандарины, хурма, папайя, морковь, киви, сладкий перец, яблоки.

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