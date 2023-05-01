Как улучшит здоровье всего одна щепотка специи сумах

Турецкая кухня включает большое количество специй. В том числе сумах. По-другому называют его султанской приправой.

© Ferra.ru

Когда-то сумах нередко использовался как лекарство. Люди даже употребляли его при каждом приёме пищи.

Ещё это очень мощное средство для очищения организма от токсинов. Известно также, что оно избавляет печень от инфекций.

Можно принимать, например, чай из сумаха. Но важно не пить его чаще трёх-четырёх раз в неделю, чтобы не навредить здоровью. Ещё его не рекомендуется употреблять беременным.

Известно, что сумах может улучшить кровообращение, поддерживает нормальный сердечный ритм, предотвращает образование жира вокруг кровеносных сосудов, отличается антиоксидантным эффектом.