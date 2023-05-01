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Пять простых изменений в питании, которые защитят от болезней сердца

Болезни сердца считаются главной причиной смерти во всём мире. Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирают примерно 17,9 миллионов человек. Помочь снизить риск развития этих болезней может правильная диета.

5 изменений в питании, которые защитят от болезней сердца
© Ferra.ru

Действительно существуют продукты, снижающие риск развития болезней сердца. Однако лучше всего стремиться есть самую разную здоровую пищу.

Доктор Ширин Кассам, основатель Plant-Based Health Professionals UK, назвал пять продуктов, которые могут особенно эффективно защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Цельнозерновые. Замените ими рафинированные продукты (белый хлеб, белый рис, белые макароны). Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и помогают контролировать холестерин, вес, кровяное давление.

Семена льна. Всего одна столовая ложка таких семян в день снижает артериальное давление. Также в исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, говорится, что примерно четыре столовые ложки льняного семени в сутки значительно снижают показатели кровяного давления.

Орехи. Риск развития болезней сердца может снизить употребление 30 г орехов в день. По данным Heart UK, в орехах много ненасыщенных жиров и мало насыщенных, благодаря чему вы можете контролировать уровень холестерина. Другой мощный и полезный ингредиент - это клетчатка.

Соевые продукты. Для сердца полезны тофу, темпе, эдамаме, соевое молоко. Они содержат мало насыщенных жиров, поэтому полезны для поддержания нормального уровня холестерина. Отличным решением будет заменить соевыми продуктами - молочные продукты, мясо, жирные сливки.

Здоровые напитки. Значительно снизить кровяное давление помогают чай из гибискуса (каркаде) и свекольный сок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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