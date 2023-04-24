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Ученые нашли необычный способ снизить давление

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Ученые из Университета Бригама Янга в американском штате Юта нашли необычный способ снизить кровяное давление. Речь идет о тепловой терапии в сауне, она помогает решить проблемы с давлением людям среднего возраста, пишет «Газета.Ru».

Ученые нашли необычный способ снизить давление
© Lenta.ru

Специалисты планируют представить свою работу на Американском саммите по физиологии. Само исследование основано на результатах ученых из Финляндии. Последние обнаружили, что люди, часто посещающие сауну в течение не менее 19 минут, были в меньшей степени склонны к развитию болезней сердца, чем те, кто этого не делал.

В исследовании американских специалистов приняли участие десять мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также восемь мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. Участники перенесли по два сеанса в сауне по 20 минут.

По словам ученых, никаких побочных эффектов среди участников не было выявлено. У всех людей снизилось кровяное давление. Кроме того, физиологическая реакция на одно посещение сауны была одинакова у молодых и пожилых людей.

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