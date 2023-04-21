Употребление моллюсков восполняет уровень гемоглобина в крови
Содержание железа в крови играет важную роль в здоровье человека, поскольку именно этот микроэлемент нужен организму для выработки красных кровяных телец. Об их нехватке может говорить понижение уровня гемоглобина, которое в свою очередь характеризуется бледностью, слабостью, головными болями, уточнили в Роспотребнадзоре.
Чтобы поддерживать уровень гемоглобина на нужном уровне, важно правильно питаться, отдавая предпочтение субпродуктам животного происхождения. Например, печени, почкам и селезенке.
Еще один источник железа - рыба и морепродукты. Так, моллюски могут не только поддерживать, но и восполнять потерянное железо.
«Отдельного упоминания заслуживают яйца: куриные, перепелиные и другие», - рассказали в ведомстве в рамках проекта «Здоровое питание». В этом продукте содержится не только железо, но и магний, жирные кислоты и витамины.