Употребление моллюсков восполняет уровень гемоглобина в крови

Содержание железа в крови играет важную роль в здоровье человека, поскольку именно этот микроэлемент нужен организму для выработки красных кровяных телец. Об их нехватке может говорить понижение уровня гемоглобина, которое в свою очередь характеризуется бледностью, слабостью, головными болями, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Чтобы поддерживать уровень гемоглобина на нужном уровне, важно правильно питаться, отдавая предпочтение субпродуктам животного происхождения. Например, печени, почкам и селезенке.

Еще один источник железа - рыба и морепродукты. Так, моллюски могут не только поддерживать, но и восполнять потерянное железо.