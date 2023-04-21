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Употребление моллюсков восполняет уровень гемоглобина в крови

Содержание железа в крови играет важную роль в здоровье человека, поскольку именно этот микроэлемент нужен организму для выработки красных кровяных телец. Об их нехватке может говорить понижение уровня гемоглобина, которое в свою очередь характеризуется бледностью, слабостью, головными болями, уточнили в Роспотребнадзоре.

Употребление моллюсков восполняет уровень гемоглобина в крови
© runews24.ru

Чтобы поддерживать уровень гемоглобина на нужном уровне, важно правильно питаться, отдавая предпочтение субпродуктам животного происхождения. Например, печени, почкам и селезенке.

Еще один источник железа - рыба и морепродукты. Так, моллюски могут не только поддерживать, но и восполнять потерянное железо.

«Отдельного упоминания заслуживают яйца: куриные, перепелиные и другие», - рассказали в ведомстве в рамках проекта «Здоровое питание». В этом продукте содержится не только железо, но и магний, жирные кислоты и витамины.

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