Врач назвала способ облегчить боль в горле с помощью десерта

При сильной боли в горле можно есть мороженое, чтобы ее ослабить, советует педиатр сервиса «DocMA.ru» Елена Яник. Врач назвала «Ленте.ру» необычный способ облегчить неприятные ощущения с помощью десерта.

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«Болит горло — ешь мороженое . Странно слышать такую рекомендацию врача на жалобы о боли в горле. Большинству людей привычнее пить горячий чай, а еще лучше — теплое молоко с медом, — говорит Яник. — Однако медицина узнает все больше об особенностях организма, и тактика лечения меняется».

По утверждению Яник, доказано, что холод может снижать чувствительность болевых рецепторов. Неспроста к месту удара прикладывают что-то холодное. Так «работает» мороженое или охлажденные несладкие напитки при боли в горле.

Кроме того, мороженое помогает увлажнить слизистую оболочку горла, что может привести к уменьшению дискомфорта и боли, рассказала врач. Однако не следует злоупотреблять мороженым и есть его в больших количествах, так как это может вызвать раздражение слизистой. И, конечно, мороженое не является лекарственным средством и не может заменить медицинское лечение, если причина боли в горле связана с инфекцией или другими серьезными заболеваниями.

Яник уверяет, что лечить красное горло иными способами нет необходимости. Покраснение — одна из защитных реакций организма.