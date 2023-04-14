Чем полезна куркума
Врач назвала 3 целебных свойства специи. И привела в пример исследования учёных.
Куркума использовалась в Индии на протяжении тысячелетий как пряность и лекарственное растение. В последнее время наука начала подтверждать содержание в продукте соединений с лечебными свойствами — куркуминоидов. Наиболее важным из них является куркумин.
Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове: Многие высококачественные исследования показывают, что куркума очень полезна для тела и мозга. Это специя жёлтого цвета, встретить которую можно, например, в карри. Многие из этих преимуществ связаны с её основным активным ингредиентом, куркумином, обладающим мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.
А чем куркума может быть полезна любителям спорта? Какие есть научно обоснованные преимущества продукта для здоровья?
Способствует выработке антиоксидантов
Окислительные процессы в организме считаются одними из механизмов старения и многих заболеваний. В нём участвуют свободные радикалы. Они способны вступать в реакцию с важными органическими веществами, такими как жирные кислоты, белки или ДНК и повреждать их.
Основная причина, по которой антиоксиданты так полезны: они защищают организм от свободных радикалов. Куркумин является мощным антиоксидантом, который может нейтрализовать свободные радикалы благодаря своей химической структуре.
Уменьшает воспалительные процессы в суставах
Артрит является распространённой проблемой в западных странах. Существует несколько различных типов недуга, большинство из которых связано с воспалением суставов.
Учитывая, что куркумин является мощным противовоспалительным соединением, вполне логично, что он может помочь при артрите. На самом деле, несколько исследований показывают, что связь существует.
В исследовании учёных из Индии, проведённом при участии группы пациентов с ревматоидным артритом, эффект куркумина был сопоставим с приёмом противовоспалительных препаратов.
Уменьшение мышечной боли после физических упражнений
Интенсивная тренировка может привести к перегрузке мышц, в таком случае на помощь приходит куркума. Она уменьшает повреждение мышц, тем самым снижая вероятность развития воспалительных процессов в ваших мышцах.
200 мг куркумы в рационе спортсмена не только снижают интенсивность болевых ощущений после физических упражнений, но и препятствуют повреждению мышечной ткани. Эти данные отражаются в снижении уровня креатинкиназы, маркера повреждения мышц.
Куркума и её наиболее активное соединение — куркумин — обладают многими научно доказанными преимуществами для здоровья. В настоящее время использование специи в лечебных целях ограничено из-за недостаточной биодоступности куркумина. Поэтому мы ожидаем новые исследования полезных свойств куркумы.