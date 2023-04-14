Чем полезна куркума

Врач назвала 3 целебных свойства специи. И привела в пример исследования учёных.

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Куркума использовалась в Индии на протяжении тысячелетий как пряность и лекарственное растение. В последнее время наука начала подтверждать содержание в продукте соединений с лечебными свойствами — куркуминоидов. Наиболее важным из них является куркумин.

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Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове: Многие высококачественные исследования показывают, что куркума очень полезна для тела и мозга. Это специя жёлтого цвета, встретить которую можно, например, в карри. Многие из этих преимуществ связаны с её основным активным ингредиентом, куркумином, обладающим мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

А чем куркума может быть полезна любителям спорта? Какие есть научно обоснованные преимущества продукта для здоровья?

Способствует выработке антиоксидантов

Окислительные процессы в организме считаются одними из механизмов старения и многих заболеваний. В нём участвуют свободные радикалы. Они способны вступать в реакцию с важными органическими веществами, такими как жирные кислоты, белки или ДНК и повреждать их.

Основная причина, по которой антиоксиданты так полезны: они защищают организм от свободных радикалов. Куркумин является мощным антиоксидантом, который может нейтрализовать свободные радикалы благодаря своей химической структуре.

Уменьшает воспалительные процессы в суставах

Артрит является распространённой проблемой в западных странах. Существует несколько различных типов недуга, большинство из которых связано с воспалением суставов.

Учитывая, что куркумин является мощным противовоспалительным соединением, вполне логично, что он может помочь при артрите. На самом деле, несколько исследований показывают, что связь существует.

В исследовании учёных из Индии, проведённом при участии группы пациентов с ревматоидным артритом, эффект куркумина был сопоставим с приёмом противовоспалительных препаратов.

Уменьшение мышечной боли после физических упражнений

Интенсивная тренировка может привести к перегрузке мышц, в таком случае на помощь приходит куркума. Она уменьшает повреждение мышц, тем самым снижая вероятность развития воспалительных процессов в ваших мышцах.

200 мг куркумы в рационе спортсмена не только снижают интенсивность болевых ощущений после физических упражнений, но и препятствуют повреждению мышечной ткани. Эти данные отражаются в снижении уровня креатинкиназы, маркера повреждения мышц.