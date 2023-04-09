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44 минуты назад

Эти шесть приправ помогут вам похудеть

Ferra.ru

Известно, что определённые приправы помогают сбросить быстро и почти без усилий. Вот на какие из них вам стоит обратить внимание.

Эти шесть приправ помогут вам похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кинако. Другими словами, это соевая мука. Специалист в области питания рекомендует её употреблять ежедневно. Прежде всего, в сое содержится много белка. А он важен для обмена веществ, мышечной массы. Можно кинако добавлять, например, в йогурт.

Чесночная приправа. Благодаря аллицину в чесноке вы предотвратите болезни и сможете похудеть, так как он улучшает кровоток. Использовать такую приправу можно в качестве усилителя вкуса или дополнения к салатам, томатным супам, мясе, рыбе.

Имбирная приправа. Эта приправа улучшит ваш кровоток, обмен веществ, защитит от простуды. Известно, что когда температура тела повышается на 1 градус Цельсия, уровень базального метаболизма увеличивается почти на 15%.

Корица. Она поможет изнутри согреть ваше тело. А это ускоряет обмен веществ, уменьшает отёки. Также корица, как считается, уменьшает в размерах жировые клетки.

Полынь. У неё есть согревающие свойства. Кроме того, полынь способна ускорить метаболизм.

Перловка. В её состав входят компоненты, ускоряющие обмен веществ и улучшающие состояние кожи.

Народная медицина,
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