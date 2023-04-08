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Названы продукты, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови

На количество сахара в крови может влиять рацион питания. Употребление определенных продуктов может предотвратить опасные для здоровья изменения уровня глюкозы.

Названы продукты, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови
© Волгоградская правда

Как сообщает портал Cumhuriyet, для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и внезапных скачков уровня сахара в организме следует добавить в ежедневное меню тыквенные семечки.

Также для нормализации уровня глюкозы рекомендуется употреблять продукты, богатые пробиотиками, например, йогурт и кефир. Они не только предотвратят развитие диабета, но и улучшат работу кишечника.

При планировании меню нельзя забывать о морепродуктах, поскольку они содержат большое количество полезных витаминов и минералов, способствующих сохранению нормального уровня глюкозы.

Еще один продукт, который может предотвратить развитие диабета, – корица. Она подавляет желание есть сладкое и предотвращает повышение количества сахара в крови.

Брокколи богата полезными витаминами и минералами. Поэтому ее часто рекомендуют употреблять для укрепления здоровья. Также этот продукт способен предотвратить внезапное повышение уровня глюкозы.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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