5 полезных трав Алтая

Алтай славится не только своей уникальной природой, к которой тянутся туристы со всей страны и даже со всего мира.

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В этом прекрасном краю растет большое количество растений с полезными свойствами, способных улучшить самочувствие человека.

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«ФедералПресс» составил топ таких полезных дикоросов, которые используют в сборах, бальзамах, капсулированной продукции и других препаратах для здоровья человека.

5-е место: бадан

Бадан толстолистный можно найти в составе многих лекарственных сборов и бальзамов.

Обладает противомикробными, кровоостанавливающими, сосудоукрепляющими свойствами;

Считается природным антибиотиком;

Хорошо тонизирует, не поднимая давление.

В народной медицине его считают прекрасным уросептиком (группа лекарств, эффективных при лечении воспалительных процессов в мочеполовой системе. – Прим. ред.).

Бадан веками используется в народной медицине. В Монголии, Китае, Тибете из него делают чай. Растение можно встретить на берегах высокогорных озер, перевалах, в расщелинах скал.

Заготавливают его прошлогодние сухие, черные, невзрачные на вид листья, которые прошли естественную ферментацию и потеряли основную часть алкалоидов.

4-е место: солодка голая, или лакричник

Солодка голая, или лакричник – одно из самых распространенных лекарственных растений Алтая. Ее широко применяют и в народной, и в официальной медицине как отхаркивающее, смягчающее кашель средство при ОРВИ и других заболеваниях верхних дыхательных путей.

Растение и препараты на его основе обладают противовоспалительным, противовирусным, иммуномодулирующим, спазмолитическим свойствами.

Солодка имеет антибактериальное, противоопухолевое действие. Для приготовления лекарственных настоев и сборов используются корни солодки, которые обладают сладковатым вкусом и характерным ароматом.

3-е место: пион, или марьин корень

Пион уклоняющийся, или марьин корень можно найти в лесах, на полянах и лесных опушках. Он представляет собой разновидность культурного пиона, который растет у хозяек в садах и на дачах. Растение часто используют в составе противоопухолевых сборов.

При болезнях почек и печени;

При лечении простуд;

При желудочно-кишечных болезнях;

При нарушениях обмена веществ;

При болезнях дыхательных путей и легких. Его и применяют:

Лекарственное растение применяют также в тибетской медицине в Монголии и Китае.

2-е место: родиола розовая, или золотой корень

Популярное растение в народной медицине.

Препараты на его основе:

Улучшают работу мозга;

Нормализуют обмен веществ;

Повышают умственную и физическую работоспособность;

Регулируют уровень глюкозы в крови;

Активизируют функцию щитовидной железы;

Повышают устойчивость к инфекциям и плохим экологическим условиям. Стимулируют центральную нервную систему;

А кроме того, они помогают при:

Заболеваниях желудка;

Импотенции;

Вегетососудистой дистонии;

Гипотонии.

Препараты на основе родиолы розовой рекомендуют принимать в качестве профилактики и здоровым людям при быстрой утомляемости, для восстановления сил после физической нагрузки.

1-е место: копеечник забытый, или красный корень

Популярен в народной медицине. Произрастает только в горах Алтая и больше нигде в мире. Применяется при заболеваниях предстательной железы, мочеполовой системы, снимает усталость, анемию, лечит гинекологические заболевания. Является мягким половым стимулятором для мужчин, восстанавливает потенцию.

Его принимают для профилактики развития злокачественных опухолей, нормализации гормонального баланса. Не вызывает привыкания при длительном применении.

В народной медицине отвар красного корня применяют как тонизирующее и общеукрепляющее средство.

Гран-при: левзея софлоровидная, или маралий корень

По праву считается одним из самых ценных растений сибирской флоры. На Алтае говорят, что оно лечит человека от 14 болезней и возвращает молодость.

Препараты на основе его корней: