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1 час назад

Врач предостерегла от использования лечебных трав

Реальное время

Обычным людям сложно разобраться в характеристиках трав и других лекарственных средствах, поэтому зачастую они покупают препараты, в инструкции которых указано их заболевание. Однако использовать его корректно без назначения врача может не получиться. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на врачей.

Врач предостерегла от использования лечебных трав
Фото: Реальное времяРеальное время

Так, по словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, любые травы могут вызвать как положительный, так и отрицательный эффект. Серьезных научных исследований по их применению не проводилось, поэтому лучше ими не злупотреблять.

Кроме того, специалист по китайской медицине, врач-иглорефлексотерапевт здравницы "Лаго-Наки" Алексей Полковой отметил, что неправильное применение препарата может вызвать побочные действия.

"В китайской медицине существуют противопоказания, и основное из них — это применение средств не в соответствии с тем состоянием, которое диагностирует у пациента доктор китайской медицины. Других противопоказаний нет", — подчеркнул он.

Напомним, врач-генетик лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова рассказала, что склонность к любым типам зависимостей может быть наследственной, однако большую роль в их развитии играют факторы внешней среды. По ее словам, практически все особенности организма определяются генами, включая риск развития определенных заболеваний.

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Народная медицина,Ирина Колесникова,
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