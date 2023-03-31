Врач: лечение травами может навредить здоровью

Самостоятельный прием лекарственных трав может навредить здоровью. Человек может неправильно оценить состояние своего здоровья.

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Как рассказали в беседе с «РИАМО» врачи, обычному человеку сложно разобраться в классификации как своего состояния, так и в характеристиках трав и прочих средств воздействия.

Поэтому часто человек видит в описании препарата или травы название заболевания, которое у него есть, приобретает средство, но использует это средство некорректно .

По словам специалиста по китайской медицине, врача-иглорефлексотерапевта Здравницы «Лаго-Наки» Алексея Полкового, неправильное применение препарата может вызвать побочные действия, но при правильном применении препарата вреда не будет.

«В китайской медицине существуют противопоказания, и основное из них – это применение средств не в соответствии с тем состоянием, которое диагностирует у пациента доктор китайской медицины. Других противопоказаний нет»