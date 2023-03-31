$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Врач: лечение травами может навредить здоровью

Daily Moscow

Самостоятельный прием лекарственных трав может навредить здоровью. Человек может неправильно оценить состояние своего здоровья.

Врач: лечение травами может навредить здоровью
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Как рассказали в беседе с «РИАМО» врачи, обычному человеку сложно разобраться в классификации как своего состояния, так и в характеристиках трав и прочих средств воздействия.

Поэтому часто человек видит в описании препарата или травы название заболевания, которое у него есть, приобретает средство, но использует это средство некорректно .

По словам специалиста по китайской медицине, врача-иглорефлексотерапевта Здравницы «Лаго-Наки» Алексея Полкового, неправильное применение препарата может вызвать побочные действия, но при правильном применении препарата вреда не будет.

«В китайской медицине существуют противопоказания, и основное из них – это применение средств не в соответствии с тем состоянием, которое диагностирует у пациента доктор китайской медицины. Других противопоказаний нет»

Также врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая отметила, что любые травы могут вызвать положительный и отрицательный эффект. Она подчеркнула, что серьезных научных исследований по их применению не проводилось.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий