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1 час назад

Пульмонолог опроверг пользу лука и чеснока при профилактике заболеваний

Москва24

Употребление лука и чеснока для профилактики или лечения инфекций является бессмысленным, поскольку присутствие в данных продуктах антибактериальных и противовирусных свойств не доказано. Об этом "Газете.ру" сообщил пульмонолог и нефролог Олег Загорулько.

Пульмонолог опроверг пользу лука и чеснока при профилактике заболеваний
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он отметил, что первые предположения о пользе лука и чеснока при борьбе с заболеваниями появились в период эпидемий чумы. Однако клинически это пока не доказано.

"Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням, ни о том, что употребление продуктов может снизить время течения заболевания, выраженность симптомов или предотвратить развитие бронхита или пневмонии", – сказал специалист.

По словам эксперта, лук и чеснок все же не оказывают отрицательное воздействие на организм, поэтому их можно вносить в свой рацион питания во время болезни. Врач напомнил, что иммунитет могут стимулировать только заболевания или вакцинация. В связи с этим он призвал не отказываться от прививок людей с хроническими заболеваниями легких.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Любовь Дроздова дала советы по поддержанию иммунитета в весенний период года. Она отметила, что следует обращать внимание на сезонные овощи и фрукты. Врач посоветовала отказаться от курения и спиртных напитков, поскольку они уменьшают способность организма сопротивляться инфекциям.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/29032023/563566?utm_source=CopyBuf

Народная медицина,Любовь Дроздова,Минздрав РФ,
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