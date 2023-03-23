Мать-и-мачеха: полезные свойства и рецепты

Желтые цветки мать-и-мачехи на невысоких стебельках появляются на проталинах, едва земля освободится от снега. Это один из самых ранних медоносов и популярное лекарственное растение, целебные свойства которого известны человечеству со времен античности.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Лекарственным сырьем служат листья мать-и-мачехи, которые отрастают в мае — июне. Цветочные корзинки народная медицина применяет значительно реже, зато по их появлению земледельцы в старину определяли сроки проведения различных работ в поле и на огороде.

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Поговорим о практическом применении мать-и-мачехи для лечения различных болезней и оздоровления организма.

Полезные свойства мать-и-мачехи

Широко известно отхаркивающее и противовоспалительное действие препаратов на основе листьев мать-и-мачехи. Их применяют при простудных заболеваниях, острых и хронических бронхитах, пневмонии. Настои и отвары мать-и-мачехи эффективны также при бронхиальной астме, ларингитах, трахеитах. Они способствуют восстановлению функции бронхов и нормализации снабжения тканей кислородом, улучшают отхаркивание мокроты, борются с воспалительными процессами.

Однако этим полезные свойства растения не исчерпываются. Мать-и-мачеха стимулирует перистальтику кишечника и секрецию пищеварительных желез, улучшает аппетит, обладает легким желчегонным действием. Известно также потогонное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие входящих в состав растения активных веществ.

Народная медицина использует листья мать-и-мачехи при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалениях почек и мочевого пузыря, атеросклерозе. Наружно отвары листьев применяются для полосканий при воспалениях горла, ангине; для примочек при фурункулах, абсцессах, нарывах, раздражениях кожи.

Сок из свежих листьев применяется в качестве желчегонного, потогонного и противовоспалительного средства; его закапывают в нос при ринитах, используют для обработки гноящихся ран, язв, нарывов; соком смазывают зудящие укусы насекомых. Крепким отваром листьев (или травяного сбора из листьев мать-и-мачехи, крапивы, корней лопуха) моют голову при перхоти и выпадении волос.

Народные рецепты с мать-и-мачехой от разных болезней

Из сушеных листьев мать-и-мачехи готовят настои и отвары, заваривают лечебные чаи. Листья также измельчают в

порошок, который принимают в сухом виде (3 раза в день по 1/3 ч. ложки) при простудных заболеваниях, используют в качестве антисептической присыпки при сильной потливости ног и при диатезе у детей.

Свежие листья применяют наружно в виде обертываний при болях в суставах, тяжести в ногах. Такие обертывания делают на ночь, обкладывая листьями больное место и наматывая поверх них шерстяной платок или шарф. Кашицу из свежих листьев прикладывают к ранам и язвам в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства.

Во всех приведенных далее рецептах используется сушеное измельченное растительное сырье, если специально не оговорено иное.

Настой мать-и-мачехи

при кашле, простуде — 3-5 раз в день после еды по 1-2 ст. ложки;

при остром и хроническом бронхите, воспалении легких, бронхиальной астме — 4 раза в день после еды по 1/4 стакана;

при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта — 3-4 раза в день натощак, по 1 ст. ложке;

при головной боли — 4-6 раз в день за 1 час до еды по 1 ст. ложке;

при артритах — 3-4 раза в день за полчаса до еды по 1 ст. ложке. 1 ст. ложку листьев залить 200 мл кипятка, настаивать в течение получаса, процедить. Дозировка и рекомендации по приему зависят от заболевания:

Отвар мать-и-мачехи при желудочно-кишечных заболеваниях

1 ст. ложку листьев залить 200 мл кипятка, проварить на медленном огне в течение получаса, остудить. При воспалительных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта принимать натощак 3-4 раза в день по 2 ч. ложки; при отсутствии аппетита пить по 1/4 стакана отвара 2-3 раза в день за полчаса до еды.

Отвар мать-и-мачехи как отхаркивающее средство

1 ст. ложку листьев залить 200 мл кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 15 минут, затем настаивать под крышкой 45 минут. Процедить, сырье отжать. Довести объем отвара до первоначального, долив кипяченой воды. Принимать при кашле 2-3 раза в день до еды по 0,5 стакана.

Обращайте внимание на противопоказания к применению выбранных средств.

при сильном кашле, пневмонии — 3 раза в день за 15 минут до еды по 1 ст. ложке;

при бронхиальной астме — 3 раза в день за полчаса до еды по 2 ст. ложки, курс 1 месяц, при необходимости повторить после перерыва на 7-10 дней;

при атеросклерозе — 3 раза в день за 20 минут до еды по 1 ч. ложке, курсами по 1 месяцу с 10-дневными перерывами, до стабильного улучшения. Рекомендации по приему настойки зависят от заболевания:

Травяные сборы с мать-и-мачехой от разных болезней

Листья мать-и-мачехи очень часто включают в разнообразные травяные сборы от болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, болезней кожи и волос.

Полоскание при ангине и воспалениях горла

Смешать взятые в равных долях листья мать-и-мачехи, цветки коровяка скипетровидного и цветки мальвы лесной . Залить 1 ст. ложку смеси 200 мл кипятка, настаивать под крышкой 20 минут, процедить. Использовать для полоскания горла несколько раз в день до выздоровления.

Полоскание при ларингите и фарингите

Смешать взятые в равных долях листья мать-и-мачехи, листья малины, листья мальвы лесной, траву шалфея.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, укутать, настаивать 1 час, процедить. Полоскать горло 5-6 раз в день до выздоровления.

Отвар трав при бронхиальной астме

Смешать взятые в равных долях листья мать-и-мачехи, подорожника и почки сосны.

4 ч. ложки смеси залить 200 мл холодной воды, настаивать 2 часа. Затем довести до кипения и кипятить на медленном огне 5 минут. Процедить. Принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке.

Травяной сбор при бронхите, бронхиальной астме

Смешать взятые в равных долях листья мать-и-мачехи, траву фиалки трехцветной, плоды аниса обыкновенного и корень девясила высокого.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать 3 раза в день после еды по 1/3 стакана настоя.

Отвар трав при бронхите

Смешать взятые в равных долях листья мать-и-мачехи, корень девясила высокого и корень первоцвета весеннего.

2 ч. ложки смеси залить 200 мл кипятка, кипятить на медленном огне 5 минут, затем настаивать под крышкой 15 минут. Процедить. Приготовленный отвар выпить в течение дня в 3 приема маленькими глотками. Лечиться до выздоровления.

Травяной сбор при бронхите

Смешать растительное сырье:

листья мать-и-мачехи — 4 части; корни алтея лекарственного — 4 части;трава душицы обыкновенной — 3 части.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, укутать, настаивать 20 минут, процедить. Принимать 3-4 раза в день по 0,5 стакана настоя.

Травяной сбор при воспалении легких

Смешать растительное сырье:

листья мать-и-мачехи — 3 части; цветки ромашки аптечной — 3 части; трава багульника болотного — 3 части; листья березы бородавчатой — 1 часть; трава душицы обыкновенной — 1 часть; трава зверобоя продырявленного — 1 часть.

1 ст. ложку сбора залить 200 мл кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать 3-4 раза в день после еды по 0,5 стакана (можно приготовить сразу суточную дозу настоя: 2 ст. ложки травяного сбора на 400 мл кипятка).

Травяной чай с душицей от кашля и простуды

Смешать по 2 части листьев мать-и-мачехи и плодов малины, добавить 1 часть травы душицы обыкновенной. 1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, укутать, настаивать 20 минут, процедить. Пить горячим как чай.

Травяной чай с ромашкой от кашля и простуды

Смешать по 2 части листьев мать-и-мачехи и плодов малины, добавить 1 часть цветков ромашки аптечной.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, укутать, настаивать 1 час, процедить, добавить 1 ч. ложку меда. Пить теплым 3-4 раза в день по 0,5 стакана.

Потогонный чай при простуде и кашле

Смешать по 2 части листьев мать-и-мачехи и коры ивы, добавить 1 часть травы душицы.

1 ст. ложку смеси залить в термосе 200 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить, добавить мед по вкусу. Пить теплым как чай 3-5 раз в день.

Чай с шиповником при простуде и кашле

Измельчить 3 ст. ложки сушеных плодов шиповника, добавить 1 ст. ложку сушеных измельченных листьев мать-и-мачехи, смешать, залить 1 л кипятка, укутать, настаивать 25-30 минут, процедить. Пить теплым как чай, добавляя мед по вкусу.

Травяной сбор при простуде

Смешать в равных долях листья мать-и-мачехи, плоды малины, плоды аниса, кору ивы.

1 ст. ложку сбора залить в термосе 200 мл кипятка, настаивать в течение получаса, процедить. Принимать 4 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана.

Травяной сбор при фурункулезе

Смешать в равных частях листья мать-и-мачехи, подорожника большого и мяты перечной.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка, настаивать под крышкой 15-20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.

Настой от выпадения волос