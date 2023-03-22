Что будет с организмом, если есть клюкву каждый день

Красную ягоду клюкву все чаще называют суперфудом. Она и от простуды поможет защититься и укрепит иммунитет. «Рамблер» выяснил, чем еще полезна клюква и кому все-таки не стоит есть ее часто.

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Согласно проведенному исследованию, клюквенный сок способен защитить от заболеваний полости рта и других последствий попадания стрептококков в организм. Они не задерживаются на эмали и погибают.

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Благодаря антимикробному свойству (за счет бензойной кислоты) эта ягода может быть полезна при заражении палочкой Helicobacter pylori, которая провоцирует язвенную болезнь и рак. Бактерии не прилипают к клеткам желудка и слизистых и покидают организм. А клетчатка, содержащаяся в клюкве, улучшает процесс пищеварения.

В красных ягодах содержатся проантоцианиды и флавоноиды. Они препятствуют образованию тромбов и развитию сосудистых воспалений. Таким образом регулярное употребление клюквы снижает риск возникновения заболеваний сосудов и сердца и даже деменции.

О некоторых других полезных свойствах ягоды рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Клюква действительно богата различными витаминами и минералами, особенно витаминами группы В. Ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые снижают активность воспалительных процессов. В последнее время активно обсуждается, что клюква может также снижать уровень холестерина. Поэтому как вспомогательный компонент вместе с препаратами, снижающими холестерин, клюква может применяться. Изначально клюква использовалась для лечения циститов вместе с антибиотикотерапией. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По мнению эксперта, лучше всего использовать клюкву в свежем виде, без добавления других продуктов, или варить из нее морсы. Ягоду в сахаре также можно есть, но помня о том, что этот десерт все-таки содержит большое количество глюкозы.

Однако далеко не всем можно есть клюкву постоянно. В первую очередь рекомендуется ограничить употребление ягоды людям, склонным к образованию камней в почках.

Основной вред, который клюква, как и все ягоды с большой кислотностью, может нанести — вызвать проблемы в работе ЖКТ. Соответственно, возникает обострение гастритов, может также возникнуть диарея. Очень осторожным с клюквой нужно быть людям, страдающим сахарным диабетом. Она может вызвать подъем уровня сахара. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог