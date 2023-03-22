Что будет с организмом, если есть клюкву каждый день

Красную ягоду клюкву все чаще называют суперфудом. Она и от простуды поможет защититься и укрепит иммунитет. «Рамблер» выяснил, чем еще полезна клюква и кому все-таки не стоит есть ее часто.
Согласно проведенному исследованию, клюквенный сок способен защитить от заболеваний полости рта и других последствий попадания стрептококков в организм. Они не задерживаются на эмали и погибают.
Благодаря антимикробному свойству (за счет бензойной кислоты) эта ягода может быть полезна при заражении палочкой Helicobacter pylori, которая провоцирует язвенную болезнь и рак. Бактерии не прилипают к клеткам желудка и слизистых и покидают организм. А клетчатка, содержащаяся в клюкве, улучшает процесс пищеварения.
В красных ягодах содержатся проантоцианиды и флавоноиды. Они препятствуют образованию тромбов и развитию сосудистых воспалений. Таким образом регулярное употребление клюквы снижает риск возникновения заболеваний сосудов и сердца и даже деменции.
О некоторых других полезных свойствах ягоды рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
По мнению эксперта, лучше всего использовать клюкву в свежем виде, без добавления других продуктов, или варить из нее морсы. Ягоду в сахаре также можно есть, но помня о том, что этот десерт все-таки содержит большое количество глюкозы.
Однако далеко не всем можно есть клюкву постоянно. В первую очередь рекомендуется ограничить употребление ягоды людям, склонным к образованию камней в почках.