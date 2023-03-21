Названы продукты для предотвращения весеннего авитаминоза

По словам Кругловой, весной многие люди особенно сильно ощущают дефицит витаминов A и D. Их нехватку можно восполнить с помощью простых продуктов.

– Если говорить о продуктах, витамин D содержится в жирной рыбке, молоке. Они должны быть в рационе. Может быть дефицит витамина A, его много в оранжевых овощах и фруктах – морковь, тыква, красный перец, помидоры, – пояснила диетолог.

Она также добавила, что дефицит витамина А может возникать из-за того, что зимой в рационе уменьшается количество продуктов, в которых он содержится. Нехватку витамина D Круглова связывает с недостатком солнечного света в холодное время года и пренебрежением специальными добавками или комплексами витаминов. Об этом пишет News.ru.