Врач рассказал об утреннем напитке против рака

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале поделился способами начать свое утро, чтобы "профилактировать рак".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Специалист посоветовал выпивать стакан теплой (45-55 градусов) воды, лучше - с лимоном. Но важно правильно приготовить напиток.

"Ощелачивание - эффективный способ поддерживать здоровье всего организма. Чтобы не повредить кислотой зубную эмаль и не раздражать слизистую желудка, важно придерживаться пропорций: на один стакан воды использовать два ломтика лимона", - отметил Кутушов.

Также стоит учесть три важных момента: ежедневный объем воды с лимоном не должен превышать двух литров, пить такую воду нужно небольшими глотками за 40-45 минут до еды, готовить коктейль надо непосредственно перед употреблением, а не заранее.

Воду с лимоном нельзя пить натощак людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также в случае, если человеку поставили диагноз, предупреждающий о повышенной кислотности.