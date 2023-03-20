Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал об утреннем напитке против рака: Не просто вода

Российская Газета

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале поделился способами начать свое утро, чтобы "профилактировать рак".

Врач рассказал об утреннем напитке против рака
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Специалист посоветовал выпивать стакан теплой (45-55 градусов) воды, лучше - с лимоном. Но важно правильно приготовить напиток.

"Ощелачивание - эффективный способ поддерживать здоровье всего организма. Чтобы не повредить кислотой зубную эмаль и не раздражать слизистую желудка, важно придерживаться пропорций: на один стакан воды использовать два ломтика лимона", - отметил Кутушов.

Также стоит учесть три важных момента: ежедневный объем воды с лимоном не должен превышать двух литров, пить такую воду нужно небольшими глотками за 40-45 минут до еды, готовить коктейль надо непосредственно перед употреблением, а не заранее.

Воду с лимоном нельзя пить натощак людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также в случае, если человеку поставили диагноз, предупреждающий о повышенной кислотности.

"Если страдаете от боли в почках, этот напиток не для вас, поскольку лимонная кислота обладает сильным мочегонным эффектом", - предупредил врач.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий