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1 час назад

Обычная смесь из девяти трав поможет снизить уровень сахара в крови

Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Metabolism Research and Reviews, на которое ссылается издание Express, показывает, что смесь из девяти трав может помочь со снижением уровня сахара в крови. Людям с диабетом второго типа будет полезно.

Обычная смесь из девяти трав поможет снизить уровень сахара в крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование проводилось на пищевой добавке, которая называется Curalin. Она как раз и представляет из себя смесь из 9 растений: плоды китайской горькой тыквы, семена джамболана, листья подорожника, семена пажитника, листья джимнемы лесной, плоды эмблики, корень пикрорезы, корни куркумы и, наконец, корица.

Сара Брюэр, медицинский диетолог, сказала, что уровень глюкозы, в некоторых случаях, нормализуется в течение четырех недель. “Пользователи также сообщают о снижении тяги к сладкой пище и улучшении энергии, сна”. В исследовании приняли участие 36 человек.

Но стоит учитывать, что это выборка сама по себе очень маленькая, поэтому лучше для начала проконсультироваться со специалистами.

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