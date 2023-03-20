Что можно приготовить из калины красной

Что можно приготовить из калины? Из нее делают варенье, желе, морсы, компоты, начинку для пирогов, соусы к мясу. Все эти рецепты полезны для здоровья. Вот несколько вкусных и оригинальных рецептов блюд.

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Фруктово-ягодный десерт

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Пару ложек калины надо засыпать сахаром и взбить блендером. Потом массу протереть через сито. Киви следует нарезать кружочками, банан и апельсин кубиками. На кружочки киви надо выложить остальные фрукты, полить сиропом калины и украсить зернами гранат и ягодами калины.

Чайный коктейль

Несколько ложек калины надо размять и залить кипятком (двумя стаканами) и подержать на слабом огне 10 минут. Отвар следует процедить через сито и довести до кипения. Потом надо заварить зеленый чай отваром калины вместо кипятка и настоять. Пить такой чай надо с лимоном и медом. Этот коктейль укрепляет иммунитет и тонизирует организм.

Калиново-земляничный пирог

Рецепты пирогов с калиной очень разнообразны, предлагаем попробовать очень ароматный и вкусный пирог. Потребуется килограмм готового дрожжевого теста. Вы можете приготовить его по любимому рецепту или приобрести готовое тесто в магазине. Затем надо приготовить начинку. Для этого 1 кг калины надо пропарить в глиняных горшочках в духовке в течение часа. Затем ягоды надо измельчить. Тесто надо раскатать и выложить на противень, сверху выложить калину, смешанную с земляникой и сахаром. Второй частью теста накрыть пирог и запечь до золотистого цвета на среднем огне.

Мусс из калины

Этот десерт позволяет убрать некоторую горечь и дополнить блюдо прекрасным ароматом. Надо выжать из калины сок, чтобы получился один стакан. Затем добавить в него чайную ложку корицы и оставить на сутки. Это поможет насытить десерт замечательным ароматом. Затем желатин надо приготовить по инструкции на пачке. На стакан сока потребуется столовая ложка желатина. После надо натереть на мелкой терке тыкву — стакан. Готовый желатин надо разбивать стаканом кипяченой воды и, добавив стакан сахара и пять столовых ложек сливок, прогреть на слабом огне. Туда же добавить тыкву, сок калины и мед. Все довести до кипения (но не кипятить!). Массу охладить и взбить. Выложить все в креманки и оставить в холодильнике на несколько часов. Украсить мусс можно ягодами и веточками мяты.

Как видите, рецепты из этой ягоды очень разнообразны. Поэтому готовьте из калины разные блюда, наслаждайтесь их вкусом и пополняйте запасы витаминов.