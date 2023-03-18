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2 часа назад

Употребление лука может замедлить старение

Волгоградская правда

В японском издании Yahoo News Japan опубликован материал, в котором рассказано о пользе такого популярного овоща, как лук.

Употребление лука может замедлить старение
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Употребление лука способствует разжижению крови, стабилизации давления и может помочь при диабете. Содержание в овоще аллилсульфида (аллицина) препятствует тромбообразованию. Также включение в рацион лука поможет снизить уровень холестерина.

Лук богат антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и способствуют увеличению продолжительности жизни.

Всем известно, что овощ незаменим при простудных заболеваниях. Помимо этого, лук выводит лишнюю жидкость из организма и устраняет отеки, что позволяет избавиться от лишних килограммов.

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