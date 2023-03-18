Употребление лука может замедлить старение

В японском издании Yahoo News Japan опубликован материал, в котором рассказано о пользе такого популярного овоща, как лук.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Употребление лука способствует разжижению крови, стабилизации давления и может помочь при диабете. Содержание в овоще аллилсульфида (аллицина) препятствует тромбообразованию. Также включение в рацион лука поможет снизить уровень холестерина.

Лук богат антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и способствуют увеличению продолжительности жизни.