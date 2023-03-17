В чем польза калины красной

Весной большинство из нас испытывает дефицит витаминов, а следовательно снижение иммунитета, упадок сил, большую восприимчивость к заболеваниям. Между тем «аптека» растет у во многих огородах. Это калина красная.
Калина содержит много витамина С, больше, чем лимон. Кроме того, в ее состав входят витамины РР, А, группы В, К и Е. Витамин А помогает бороться с опухолями, витамин К предупреждает кровотечения и кровоизлияния, витамины группы В поддерживают иммунитет, регулируют работу нервной системы. Что касается витамина Е, он является антиоксидантом, который продлевает молодость.
В состав ягоды входят также макро- и микроэлементы: медь, калий, молибден, марганец, цинк, селен, хром, кобальт и другие.
Кроме этого, в калине много органических кислот (уксусная, урсоловая, каприловая, хлорогеновая и другие), флавоноиды, пектины, фенольные соединения, дубильные вещества, жирные кислоты (стеариновая, линоленовая, олеиновая).
Такой богатый состав предполагает наличие большого количества полезных свойств.
Эту ягоду рекомендуют принимать при язве двенадцатиперстной кишки и желудка, заболеваниях нервной системы, холецистите, ангине, экземе, диатезе, болезненных менструациях и геморрое. Калина обладает седативным, противовоспалительным, потогонным, обезболивающим, противосудорожным, антисептическим, гемостатическим свойствами. Поэтому плоды этого кустарника обязательно надо употреблять.