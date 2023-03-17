Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
4 часа назад

В чем польза калины красной

Наш край

Весной большинство из нас испытывает дефицит витаминов, а следовательно снижение иммунитета, упадок сил, большую восприимчивость к заболеваниям. Между тем «аптека» растет у во многих огородах. Это калина красная.

В чем польза калины красной
Фото: unsplashunsplash

Калина содержит много витамина С, больше, чем лимон. Кроме того, в ее состав входят витамины РР, А, группы В, К и Е. Витамин А помогает бороться с опухолями, витамин К предупреждает кровотечения и кровоизлияния, витамины группы В поддерживают иммунитет, регулируют работу нервной системы. Что касается витамина Е, он является антиоксидантом, который продлевает молодость.

В состав ягоды входят также макро- и микроэлементы: медь, калий, молибден, марганец, цинк, селен, хром, кобальт и другие.

Кроме этого, в калине много органических кислот (уксусная, урсоловая, каприловая, хлорогеновая и другие), флавоноиды, пектины, фенольные соединения, дубильные вещества, жирные кислоты (стеариновая, линоленовая, олеиновая).

Такой богатый состав предполагает наличие большого количества полезных свойств.

Калина:
  • улучшает работу сердца;
  • дезинфицирует;
  • укрепляет иммунитет;
  • лечит гастриты;
  • снижает риск развития рака;
  • помогает при головных болях;
  • снимает воспаления;
  • помогает при болезнях печени;
  • снижает давление;
  • избавляет от запоров;
  • снимает жар;
  • помогает при астме;
  • лечит болезни почек.

Эту ягоду рекомендуют принимать при язве двенадцатиперстной кишки и желудка, заболеваниях нервной системы, холецистите, ангине, экземе, диатезе, болезненных менструациях и геморрое. Калина обладает седативным, противовоспалительным, потогонным, обезболивающим, противосудорожным, антисептическим, гемостатическим свойствами. Поэтому плоды этого кустарника обязательно надо употреблять.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий