В чем польза калины красной

Весной большинство из нас испытывает дефицит витаминов, а следовательно снижение иммунитета, упадок сил, большую восприимчивость к заболеваниям. Между тем «аптека» растет у во многих огородах. Это калина красная.

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Калина содержит много витамина С, больше, чем лимон. Кроме того, в ее состав входят витамины РР, А, группы В, К и Е. Витамин А помогает бороться с опухолями, витамин К предупреждает кровотечения и кровоизлияния, витамины группы В поддерживают иммунитет, регулируют работу нервной системы. Что касается витамина Е, он является антиоксидантом, который продлевает молодость.

В состав ягоды входят также макро- и микроэлементы: медь, калий, молибден, марганец, цинк, селен, хром, кобальт и другие.

Кроме этого, в калине много органических кислот (уксусная, урсоловая, каприловая, хлорогеновая и другие), флавоноиды, пектины, фенольные соединения, дубильные вещества, жирные кислоты (стеариновая, линоленовая, олеиновая).

Такой богатый состав предполагает наличие большого количества полезных свойств.

улучшает работу сердца;

дезинфицирует;

укрепляет иммунитет;

лечит гастриты;

снижает риск развития рака;

помогает при головных болях;

снимает воспаления;

помогает при болезнях печени;

снижает давление;

избавляет от запоров;

снимает жар;

помогает при астме;

лечит болезни почек. Калина: