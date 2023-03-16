Чек-лист здоровья: где искать витамины весной

Весна — период, когда за состоянием своего организма нужно следить особенно внимательно. На фоне нехватки витаминов, которые содержатся в свежих фруктах, овощах и зелени, у многих развивается гиповитаминоз, который в быту часто называют весенним авитаминозом. Усугубляет это состояние и нехватка солнечного света, по которому каждый из нас особенно скучает после зимы.

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В этот период организм может сигнализировать нам о своем состоянии через сонливость, слабость, сниженный иммунитет. Перенесенные болезни тоже влияют на нас не в лучшую сторону. Поэтому весной особенно важно соблюдать баланс витаминов и не допускать гиповитаминоза — то есть дефицита одного или нескольких витаминов. Привычное нам слово «авитаминоз» скрывает за собой еще более опасный недуг — критический недостаток какого-либо витамина или минерального вещества, — объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова Елена Карева.

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На самом деле, получить необходимую дозу витаминов можно в любой месяц. Для этого важно проанализировать свой рацион и узнать, какие продукты стоит в него включить. Вместе с коллегами из команды Компливит, которые знают о витаминах все, мы составили специальный календарь. Он подскажет, что именно лучше положить в продуктовую корзину весной.

Март — время экзотических фруктов

Если вы продлили мандариновое настроение с Нового года аж до марта, то правильно сделали! В импортных цитрусовых к нам приезжает запас витамина C, который помогает организму в борьбе с инфекциями и способствует качественному обмену веществ. Из жарких стран в Россию везут вкусные апельсины, а ароматные лимоны выращивают прямо в странах СНГ — например, в Узбекистане.

Авокадо, который без труда можно найти в супермаркетах в марте — это целая витаминная бомба для организма. Ценность представляют также полиненасыщенные жиры, которые составляют до 30% от общей массы плода. Достаточная калорийность продукта поможет поддерживать запас сил, когда они особенно нужны.

На сладкое можно запастись голубикой. Эта сочная ягода богата витаминами, А, С и РР. Голубику нельзя назвать лидером по содержанию полезных веществ, однако железа в ней действительно много — оно, кстати, полностью усваивается организмом. А вот малина может справедливо называться суперфудом — продуктом с повышенной плотностью «полезностей» в составе. Эта ягода богата витаминами В1, В2 и В9, а также магнием, кобальтом, цинком и кальцием.

Наука подарила нам своего рода аналоги суперфудов — это витаминно-минеральные комплексы, которые способны удовлетворить суточную потребность в важнейших витаминах всего одной таблеткой. Обеспечить нас витаминами, А, Е, С, В1, В2, В3, В5, В6, В12 за один приём может Компливит. Кроме того, в составе есть необходимые человеку биотин, рутин, липоевая и фолиевая кислоты, селен, медь и другие компоненты, — говорит Елена Карева.

Апрель — пора хрустящей зелени и сочных салатов

Весной в свой рацион обязательно нужно включать зелень. Один лишь листовой салат содержит витамины группы B, E, K, A и C. Кроме того, он богат медью, цинком и железом, а низкие показатели калорийности порадуют тех, кто следит за фигурой. Также обратите внимание на шпинат, руколу и классические петрушку и укроп, которые даже ранней весной выращиваются в агрокомплексах по всей стране.

Настоящим открытием для тех, кто хочет быть здоровым, окажется сельдерей. Его можно использовать для приготовления блюд или нарезать палочками и есть вместе с любимыми соусами, хумусом и так далее. Специфический вкус растения не у всех получается оценить сразу, но если полюбить сельдерей, он способен покрыть потребность организма в витаминах С, K A, E, РР и группы В.

Бодрых красок в тарелку и в жизнь добавит морковь. Помимо целого набор витаминов, этот овощ содержит каротин — вещество, которое в нашем организме превращается в витамин A. Помимо этого, в моркови содержится калий. Он является сосудорасширяющим средством и помогает понизить давление, что особенно актуально для всех метеозависимых людей.

Май — месяц полезных угощений и овощных тарелок

Май ассоциируется у многих из нас с праздниками, которые далеко не всегда оборачиваются благом для организма. Это легко исправить, если скорректировать свой рацион и добавить в него больше овощей. Так, те же самые шашлыки станут гораздо полезнее, если есть их вприкуску с большим количеством зелени и болгарского перца. Этот овощ считается источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР. Также в его составе есть цинк, железо и калий.

Хорошим решением в мае будет покупать молодой горошек — стручковый или в консервированном варианте. Он снижает уровень холестерина, способствует очищению организма. Этот род бобовых полезен для тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. А ещё это крайне практичный продукт, ведь существуют сотни рецептов, в которых можно использовать молодой горошек.

Май — время, когда выбор вкусных фруктов ограничен. Однако из стран ближнего зарубежья на прилавки уже начинают привозить первые абрикосы и персики, а чуть позже и нектарины. Мякоть абрикосов содержит никотиновую кислоту, витамины С, B1, B2, Р. Персики богаты калием, железом, фосфором, витаминами А, С, В, Е, К, РР. Кроме того, эти фрукты дают организму незаменимую клетчатку, которая влияет на микрофлору кишечника.

В любое время года

Основные витамины и минералы доступны нам вне зависимости от того, что мы видим за окном — цветущее лето или суровую зиму. В первую очередь это сухофрукты — курага, изюм и финики. Последние вполне могут заменить перекус в середине дня, так как наряду с малиной и авокадо относятся к категории суперфудов.