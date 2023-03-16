Врач назвал способ избежать серьезного заболевания

«Чем хуже условия жизни клюквы, тем больше в ней полезных веществ. А мы идем в магазин и делаем ошибку номер раз. Крупноплодная клюква всегда содержит меньше этих защитных полезных качеств, чем болотная», — рассказал специалист. «Вторая ошибка — это когда мы попили сок и выбросили ягоды. Основные питательные вещества находятся как раз в кожуре», — добавил он.