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3 часа назад

Врач назвал способ избежать серьезного заболевания

Lenta.ruиещё 3

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что клюква помогает предотвратить инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал способ избежать серьезного заболевания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Агапкина, регулярное употребление клюквы помогает на 10-17 процентов снизить риск инсульта. Подробнее о комплексной пользе клюквы рассказал приглашенный эксперт профессор Анатолий Скальный. Он объяснил, что 100 граммов клюквы содержат суточную норму марганца и 15 процентов суточной нормы меди.

Профессор уточнил, что у людей с дефицитом марганца обычно высокие показатели холестерина, избыток которого может вызывать появление бляшек в стенках сосудов, провоцирующих инсульты. А медь укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы.

Агапкин добавил, что клюква содержит пигменты антоцианы, которые отвечают за яркий цвет ягод. Они так же, как и медь, уменьшают воспаление стенок сосудов и стабилизируют давление.

Профессор Скальный посоветовал при покупке клюквы отдавать предпочтение более мелким и непривлекательным ягодам.

«Чем хуже условия жизни клюквы, тем больше в ней полезных веществ. А мы идем в магазин и делаем ошибку номер раз. Крупноплодная клюква всегда содержит меньше этих защитных полезных качеств, чем болотная», — рассказал специалист. «Вторая ошибка — это когда мы попили сок и выбросили ягоды. Основные питательные вещества находятся как раз в кожуре», — добавил он.

Народная медицина,Анатолий Скальный,Сергей Агапкин,
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