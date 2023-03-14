Как снизить повышенное давление: 3 домашних способа

При постоянно повышенном давлении стоит обратиться к врачу за курсом лечения. Однако есть 3 способа улучшить свое состояние дома.

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«Мигрень, упадок сил, покраснение лица, обильное потоотделение, отечность и мешки под глазами – возможные признаки гипертонии», – сообщают источники.

Глубокое дыхание животом, задержка до пяти секунд и выдох позволят организму насытиться кислородом и снизить стресс.

Теплая ванночка с температурой до 45 градусов для рук и ног позволит расширить сосуды, а значит – снизить давление.