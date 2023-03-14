Как снизить повышенное давление: 3 домашних способа

При постоянно повышенном давлении стоит обратиться к врачу за курсом лечения. Однако есть 3 способа улучшить свое состояние дома.
«Мигрень, упадок сил, покраснение лица, обильное потоотделение, отечность и мешки под глазами – возможные признаки гипертонии», – сообщают источники.
Глубокое дыхание животом, задержка до пяти секунд и выдох позволят организму насытиться кислородом и снизить стресс.
Теплая ванночка с температурой до 45 градусов для рук и ног позволит расширить сосуды, а значит – снизить давление.
Последним домашним способом станет чай с перечной мятой: он должен быть теплым, а не горячим. Также не стоит пить его вместе с препаратами для снижения давления, передает «Общественная служба новостей».