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1 час назад

Как снизить повышенное давление: 3 домашних способа

РИА "ФедералПресс"

При постоянно повышенном давлении стоит обратиться к врачу за курсом лечения. Однако есть 3 способа улучшить свое состояние дома.

Как снизить повышенное давление: 3 домашних способа
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Мигрень, упадок сил, покраснение лица, обильное потоотделение, отечность и мешки под глазами – возможные признаки гипертонии», – сообщают источники.

Глубокое дыхание животом, задержка до пяти секунд и выдох позволят организму насытиться кислородом и снизить стресс.

Теплая ванночка с температурой до 45 градусов для рук и ног позволит расширить сосуды, а значит – снизить давление.

Последним домашним способом станет чай с перечной мятой: он должен быть теплым, а не горячим. Также не стоит пить его вместе с препаратами для снижения давления, передает «Общественная служба новостей».

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