Врачи рассказали о преимуществах киноа для похудения и здоровья

Напиток с добавлением зерен киноа популярен у людей, желающих избавиться от лишнего веса и похудеть.

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Как сообщает турецкое издание Sabah, в зернах киноа содержится большое количество белка. Благодаря этому чай с их добавлением часто используют в диетических программах. Также такой напиток ускоряет метаболизм и хорошо насыщает, после него долгое время не чувствуется голод.

По словам экспертов, чай с киноа способствует регенерации клеток, очищает ЖКТ и даже помогает избавиться от высыпаний на коже. Те, кто употребляет напиток с киноа, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперты советуют для похудения пить чай с киноа дважды в день до еды. Но только при условии, что к употреблению напитка нет противопоказаний.