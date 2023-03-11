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1 час назад

Врачи рассказали о преимуществах чая с киноа для похудения и здоровья

Волгоградская правда

Напиток с добавлением зерен киноа популярен у людей, желающих избавиться от лишнего веса и похудеть.

Врачи рассказали о преимуществах киноа для похудения и здоровья
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает турецкое издание Sabah, в зернах киноа содержится большое количество белка. Благодаря этому чай с их добавлением часто используют в диетических программах. Также такой напиток ускоряет метаболизм и хорошо насыщает, после него долгое время не чувствуется голод.

По словам экспертов, чай с киноа способствует регенерации клеток, очищает ЖКТ и даже помогает избавиться от высыпаний на коже. Те, кто употребляет напиток с киноа, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперты советуют для похудения пить чай с киноа дважды в день до еды. Но только при условии, что к употреблению напитка нет противопоказаний.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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