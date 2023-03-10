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1 час назад

Назван лучший весенний напиток для пожилых людей

Москва24

Отвар шиповника укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление, поэтому является лучшим весенним напитком для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Назван лучший весенний напиток для пожилых людей
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, в шиповнике содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунной системы в весенний период.

"У пожилых людей иммунная система находится не в очень хорошем состоянии. Весной активизируются вирусы, бактерии и так далее. Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим", – отметила диетолог.

Кроме того, в шиповнике много витамина A. Он помогает слизистым обновляться и также укрепляет иммунитет. Вместе с тем отвар шиповника обладает мочегонным действием, добавила врач.

"У пожилых очень часто бывает повышенное давление. Шиповник гораздо мягче, чем диуретики. Он как бы понижает давление естественным путем", – подчеркнула Соломатина.

Диетолог посоветовала выпивать по стакану отвара шиповника в день, чтобы получить от напитка всю пользу.

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