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1 час назад

Лимонный сок может помочь бороться с камнями в почках

FBM.ru

Лимоны содержат наночастицы, которые при скармливании крысам блокируют образование камней, сообщают ученые в Nano Letters.

Лимонный сок может помочь бороться с камнями в почках
Фото: FBM.ruFBM.ru

Данный способ может однажды начать предотвращения камней в почках у людей, говорит фармацевт Хунчжи Цяо из Нанкинского университета китайской медицины.

Лимонный сок — известное домашнее средство от камней в почках, которые образуются, когда минералы кристаллизуются и скапливаются внутри почек.

Хотя некоторые лекарства могут помочь в лечении камней в почках, многим людям в конечном итоге требуется хирургическое вмешательство для их удаления, говорит Томас Чи, уролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Люди часто представляют себе камни в почках как крошечные камешки, но иногда они увеличиваются в размерах.

При этом стоит отметить, что употреблять лимонный сок достаточно сложно. Клинические испытания 2022 года показали, что у пациентов с камнями в почках были проблемы с употреблением 120 миллилитров — около половины чашки — лимонного сока в день. Проглатывание большого количества лимонада также может вызвать проблемы с зубами.

Поэтому ученые начали искать другие, более приятные на вкус ингредиенты, полученные из лимона, которые могли бы помочь предотвратить образование камней в почках. Внутри съедобных и лекарственных растений, таких как женьшень, грейпфрут и одуванчик, его команда обнаружила внеклеточные везикулоподобные наночастицы, крошечные мешочки, наполненные молекулами, включая жир, белок и ДНК.

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