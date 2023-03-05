Лимонный сок может помочь бороться с камнями в почках

Лимоны содержат наночастицы, которые при скармливании крысам блокируют образование камней, сообщают ученые в Nano Letters.

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Данный способ может однажды начать предотвращения камней в почках у людей, говорит фармацевт Хунчжи Цяо из Нанкинского университета китайской медицины.

Лимонный сок — известное домашнее средство от камней в почках, которые образуются, когда минералы кристаллизуются и скапливаются внутри почек.

Хотя некоторые лекарства могут помочь в лечении камней в почках, многим людям в конечном итоге требуется хирургическое вмешательство для их удаления, говорит Томас Чи, уролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Люди часто представляют себе камни в почках как крошечные камешки, но иногда они увеличиваются в размерах.

При этом стоит отметить, что употреблять лимонный сок достаточно сложно. Клинические испытания 2022 года показали, что у пациентов с камнями в почках были проблемы с употреблением 120 миллилитров — около половины чашки — лимонного сока в день. Проглатывание большого количества лимонада также может вызвать проблемы с зубами.