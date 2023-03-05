Лимонный сок может помочь бороться с камнями в почках

Лимоны содержат наночастицы, которые при скармливании крысам блокируют образование камней, сообщают ученые в Nano Letters.
Данный способ может однажды начать предотвращения камней в почках у людей, говорит фармацевт Хунчжи Цяо из Нанкинского университета китайской медицины.
Лимонный сок — известное домашнее средство от камней в почках, которые образуются, когда минералы кристаллизуются и скапливаются внутри почек.
Хотя некоторые лекарства могут помочь в лечении камней в почках, многим людям в конечном итоге требуется хирургическое вмешательство для их удаления, говорит Томас Чи, уролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Люди часто представляют себе камни в почках как крошечные камешки, но иногда они увеличиваются в размерах.
При этом стоит отметить, что употреблять лимонный сок достаточно сложно. Клинические испытания 2022 года показали, что у пациентов с камнями в почках были проблемы с употреблением 120 миллилитров — около половины чашки — лимонного сока в день. Проглатывание большого количества лимонада также может вызвать проблемы с зубами.
Поэтому ученые начали искать другие, более приятные на вкус ингредиенты, полученные из лимона, которые могли бы помочь предотвратить образование камней в почках. Внутри съедобных и лекарственных растений, таких как женьшень, грейпфрут и одуванчик, его команда обнаружила внеклеточные везикулоподобные наночастицы, крошечные мешочки, наполненные молекулами, включая жир, белок и ДНК.