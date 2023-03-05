Правда ли, что руккола повышает давление и помогает похудеть

В Турции к национальным блюдам иногда добавляют рукколу. Также используется она иногда в салатах. Существует мнение, что руккола способствует повышению кровяного давления и что она помогает в похудении. Но так ли это с точки зрения науки?

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Внешне руккола очень напоминает щавель, поэтому эти растения легко спутать. В основном рукколу добавляют в салаты средиземноморской кухни. Кроме того, с этим растением связано несколько популярных утверждений.

Например, считается, что руккола помогает похудеть. Научно доказано, что этот продукт ускоряет пищеварение, выводит из организма вредные вещества. Если вы хотите сбросить вес, то можете добавлять рукколу к основным блюдам. В 20 г растения содержится 5 ккал, 48% углеводов, 19% жиров, 32% белков.

Ещё есть мнение, что руккола повышает давление. Однако на самом деле она его понижает и приводит в норму.

При этом руккола может и навредить организму. Если вы съедите её слишком много, то можете столкнуться с болью и жжением в желудке. Нельзя в больших количествах употреблять это растение тем, кто страдает язвой и гастритом.