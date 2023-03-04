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1 час назад

Мясников порекомендовал есть чеснок каждый день

РИА "ФедералПресс"

Ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, чем полезен чеснок и почему его следует есть каждый день.

Мясников порекомендовал есть чеснок каждый день
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Действующее вещество в чесноке называется аллицин. Именно оно дает чесноку запах, именно оно и является тем самым бактерицидным средством и средством, понижающим холестерин», – рассказал Мясников на канале «Россия 1».

Он порекомендовал есть по дольке чеснока каждый день. Это полезно и гипертоникам, и людям, желающим снизить риски заражения ОРВИ.

Чеснок – природный антибиотик, который при этом усиливает иммунитет людей к инфекциям, в том числе и вирусным.

Мясников добавил, что чеснок не подходит людям с проблемами ЖКТ, гастритом и тем, у кого от чеснока изжога.

Народная медицина,Александр Мясников,
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