Мясников порекомендовал есть чеснок каждый день

Ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, чем полезен чеснок и почему его следует есть каждый день.

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«Действующее вещество в чесноке называется аллицин. Именно оно дает чесноку запах, именно оно и является тем самым бактерицидным средством и средством, понижающим холестерин», – рассказал Мясников на канале «Россия 1».

Он порекомендовал есть по дольке чеснока каждый день. Это полезно и гипертоникам, и людям, желающим снизить риски заражения ОРВИ.

Чеснок – природный антибиотик, который при этом усиливает иммунитет людей к инфекциям, в том числе и вирусным.