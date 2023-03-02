Врач рассказала о разнице между витамином D и рыбьим жиром

Рыбий жир давали в советское время для укрепления здоровья, поэтому у многих есть ассоциация, что он и витамин D – одно и то же. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-эндокринолога Елену Мамонтову.

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По ее словам, оба вещества являются питательными. Они нужны организму для нормальной работы, а витамин D относится к категории жирорастворимых.

Специалист подчеркнула, что он присутствует в обогащенном молоке, яйцах и рыбе.

"Рыбий жир – масляный продукт, который получают из тканей жирных сортов рыб, в частности, лосося, сельди и сардины. Такой жир считается важным источником омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA)", – объяснила эксперт.

Она добавила, что рыбий жир является диетическим источником витамина D и не нужен для нормального функционирования организма. Мамонтова рассказала, что витамин D можно употреблять вместе с рыбьим жиром.