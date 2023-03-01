6 продуктов, которые снижают уровень сахара в крови

Эксперты перечислили продукты, употребление которых может снизить уровень глюкозы в крови.
Благоприятное влияние на организм оказывают полезные жиры – орехи. В миндале содержится полезные витамины и минералы, которые помогут стабилизировать состояние и снизить уровень уровень сахара в крови, сообщает Zywienie.medonet.
Понизить уровень глюкозы может и алкоголь. Пользой обладает бокал красного вина. Также для стабилизации ситуации с сахаром можно есть авокадо.
Из масел лучше выбрать оливковое. Продукт снижает уровень холестерина и влияет на общее состояние. Масло можно добавлять в овощные салаты или использовать для жарки.