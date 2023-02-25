Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе

Похмелье наутро после застолья часто становится предметом шуток, однако жертвам этого «недуга» бывает не до смеха. Острота болезненных ощущений после застолья подчас может быть очень серьезной. При этом многие не знают, как правильно «лечить» похмелье и чего делать точно не стоит. «Лента.ру» изучила вопрос и собрала рекомендации специалистов о том, как не допустить похмелья и что делать, если оно все же неожиданно наступило.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что такое похмелье и почему оно появляется?

Видео дня

Похмелье — это особая разновидность отравления. Состояние интоксикации провоцирует ряд симптомов: головную боль, тошноту, сухость во рту, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, угнетение нервной системы и другие.

Причиной похмелья становится повышение концентрации токсических веществ в организме вследствие употребления спиртных напитков. Они образуются после расщепления алкоголя, на которое в среднем уходит от 8 до 12 часов.

Среди основных причин похмелья выделяют следующие:

• отравление продуктами распада алкоголя — печень зачастую не успевает полноценно перерабатывать спирт, из-за этого в организме остается уксусная кислота и ацетальдегид — последний, к слову, в несколько раз токсичнее этилового спирта;

• нарушение работы нервной системы — под воздействием того же ацетальдегида страдающий похмельем человек испытывает дискомфорт из-за любых мелочей, например, из-за мягкого света или слабых звуков;

• вымывание витаминов и магния — недостаток последнего особенно заметен, поскольку без него в клетки проникает кальций, вызывая их перевозбуждение и провоцируя у человека нервозность, мышечную слабость, сердечную аритмию и озноб;

• обезвоживание — этот симптом возникает из-за мочегонных свойств алкоголя, что становится причиной сухости во рту, вялости и головной боли.

Виды похмелья

В зависимости от тяжести симптомов состояние похмелья может быть нескольких видов. Различать их нужно потому, что от этого зависит принятие решения о необходимости обращения за врачебной помощью.

Итак, выделяют следующие виды похмелья.

• Легкое (при содержании этанола до 1 промилле в крови) похмелье, как правило, проходит само. Его можно отличить по таким симптомам, как слегка повышенное давление, учащенный пульс, дрожание рук. Ускорить «выздоровление» помогут народные средства.

• Средняя степень (до 2,5 промилле) представляет собой гораздо более неприятное состояние с сильной головной болью, тошнотой, рвотой, тахикардией, при котором человек нуждается в помощи.

• Тяжелое отравление спиртным (более 2,5 промилле) вызывает судороги, спутанность сознания, рвоту, замедление дыхания и требует неотложного обращения к медикам.

При этом сильное похмелье после запоя у алкоголиков связано с непосредственным отказом от приема спиртных напитков, компоненты которых стали полноценными участниками метаболизма, превратившись в жизненно необходимые для нормального функционирования организма вещества.

Как избавиться от похмелья в домашних условиях

Для этого нужно не только побороть симптомы, но и устранить первопричины — обезвоживание и интоксикацию организма. Начинать рекомендуется с восстановления водно-солевого баланса, уровня сахара и кислорода в крови. В тяжелых случаях не обойтись без обращения за медицинской помощью, однако, если все не так серьезно, можно справиться и самостоятельно. В этом помогут как лекарства, так и народные средства.

Чтобы избавиться от похмелья, первым делом нужно хорошо поспать. Если вы перебрали с алкоголем, не планируйте ранний подъем, так как это только усугубит симптомы похмелья. Употребление алкоголя само по себе ухудшает качества сна, однако хороший отдых даст организму время и силы для возвращения к нормальному функционированию.

Затем следует восстановить баланс жидкости, поскольку алкоголь способствует активному обезвоживанию организма, в результате чего наутро после вечеринки человек испытывает сильную жажду. Восстанавливать водный баланс помогут травяные чаи, бульон, минералка, а также чистая вода, натуральный квас и такое широко известное в народе средство, как рассол без уксуса.

После принятия первичных мер можно продолжить «лечение», для этого:

• хорошо позавтракайте — но только если хочется. Сбалансированный завтрак, особенно если он содержит витамины и минералы, смягчает симптомы похмелья, снижая уровень кислотности в организме и нормализуя уровень сахара в крови. Также он поможет справиться со слабостью и тошнотой. Хорошо подойдут любая каша на воде (особенно овсяная, которая обволакивает стенки желудка), нежирный бульон, курица и рыба на пару, запеченные овощи;

• примите душ — водные процедуры обладают бодрящим эффектом, ускоряют вывод токсинов;

• выпейте обезболивающее — если сильно болит голова, смысла терпеть нет. Выбирайте проверенные, знакомые вам средства, которые назначил врач. Но помните, что лекарства воздействуют на печень, которая и так подверглась серьезным нагрузкам. Кроме того, вывести токсины из организма помогут сорбенты. Для восстановления работы мозга подойдут глициносодержащие средства. Также не лишними будут витаминные комплексы с содержанием магния;

• прогуляйтесь на свежем воздухе — это ускорит обменные процессы в организме и поможет быстрее вывести продукты распада из крови. В результате вам должно стать легче. Если выйти на улицу возможности нет, можно хотя бы проветрить помещение.

Что нельзя делать при похмелье

В попытках избавиться от похмелья можно, наоборот, усугубить его. Чтобы этого не произошло:

• не ешьте тяжелую жирную пищу — следует помнить, что алкоголь расщепляется там же, где и жир. Следовательно, жирная пища только дополнительно нагрузит печень и замедлит процесс вывода токсинов;

• откажитесь от крепкого чая и кофе — они могут вызвать резкий скачок артериального давления, что повысит и так возросший риск инсульта. Кроме того, эти напитки снижают уровень кислорода в крови, что отрицательно сказывается на работе сердечной мышцы;

• воздержитесь от посещения бани — несмотря на расхожее мнение о том, что в парилке выходят продукты распада этанола, нельзя забывать, что обильное потоотделение усиливает обезвоживание, которое и так сопутствует похмельному синдрому;

• не употребляйте новых порций алкоголя — это чревато усиленной интоксикацией и развитием запоя.

«Если с утра "болеете", хорошо подойдет контрастный душ, но ни в коем случае не баня или горячая ванна. Поможет и прогулка на свежем воздухе — можно на каток сходить, погулять по парку, около дома. И, естественно, сон — это основная рекомендация при постинтоксикационном синдроме. Ни в коем случае нельзя лечить подобное подобным, как говорят в народе, потому что интоксикация будет нарастать, и новогодние праздники будут переходить в новогодний запой», — отметил главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев.

Признаки сильного похмелья

После чрезмерного употребления алкоголя концентрация токсических веществ в организме заходит слишком далеко. Из-за этого возникает ряд болезненных симптомов, характерных для сильного похмелья. Среди них следующие:

• тошнота и рвота. Обычно после опорожнения желудка человек начинает чувствовать себя лучше, поскольку это защитный механизм, который ускоряет выведение продуктов распада. Однако если желудок пустой, а рвота не прекращается, необходимо обратиться за медицинской помощью;

• сильные головные боли возникают из-за обезвоживания, недостатка сна и воздействия токсинов. При сильном похмелье повышается артериальное давление, и нарушается кровообращение в тканях мозга;

• боль в желудке и кишечнике может возникать как из-за самого алкоголя, так и вследствие переедания;

• высокая температура также является частым спутником сильного отравления алкоголем. Если долго не проходит, лучше обратиться к врачу;

• чувство тревоги и трясущиеся руки. Алкоголь сильно действует на нервную систему, сначала ее стимулируя, а затем резко угнетая.

«За медицинской помощью при похмелье нужно обращаться, когда вам действительно очень плохо, когда давление повышенное, когда тахикардия — сердцебиение зашкаливает, боли в сердце, когда выраженная головная боль, озноб, выраженная потливость, трясет руки, когда вы даже взять ничего не можете. Такие же симптомы при отравлении возможны, если вы принимали некачественный алкоголь и есть риск отравления метиловым спиртом», — уточнил нарколог Казанцев.

Медицинская помощь при сильном похмелье

Если употребление спиртного происходило менее трех часов назад, необходимо избавиться от содержимого желудка. Для этого следует выпить литр воды и надавить на корень языка.

При сильном алкогольном отравлении лучше обратиться за медицинской помощью. Врач-нарколог выведет токсины с помощью капельницы, в состав которой входят физраствор, гепатопротекторы, витамины и ряд других компонентов

При разовом отравлении капельница действует быстро, позволяя полностью избавиться от похмелья за пару часов.

Как избежать похмелья

Бороться с похмельем можно превентивными мерами. Даже если они и не исключат всех негативных последствий на следующее утро, то существенно их сгладят. Чтобы смягчить похмельный синдром, нужно соблюдать следующие правила:

• сократите количество порций спиртного — логично, что чем меньше этанола попадет в желудок, тем меньше вреда нанесут продукты его распада;

• следите за качеством алкоголя, который употребляете, — кроме «паленых» напитков похмелье усиливают различные консерванты, усилители вкуса и другие добавки;

• будет лучше, если за несколько часов до вечеринки вы успеете плотно поесть. Не лишней будет и физическая нагрузка — только проследите, чтобы организм не оставался обезвожен к началу застолья;

• закусывайте легкими блюдами — это избавит от лишней нагрузки на печень и желудок;

• перед тем как лечь спать после вечеринки, выпейте стакан воды — это снизит чувство жажды при пробуждении и смягчит головную боль.

Кроме того, Казанцев посоветовал больше двигаться во время вечеринки и делать большие паузы между употреблением алкоголя. «У кого-то длинные тосты, у кого-то шарады, выходить на улицу, запускать фейерверки и так далее», — отметил он.

Закуска, по словам нарколога, должна состоять из углеводов. От слишком жирной пищи лучше отказаться, чтобы не нагружать поджелудочную железу. «Кроме того, перед употреблением и после обязательны поливитамины группы B. Еще нужно аскорбинку обязательно принять», — добавил врач.

***