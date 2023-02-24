Диетолог назвала орех для здоровья сердца

По словам специалиста, орех способен снизить риск возникновения ишемической болезни сердца.
«Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, обнаруженные в кешью, уменьшают содержание «плохого холестерина», - рассказала Семенова изданию «Спорт-Экспресс».
Риск развития проблем с сердцем можно сократить на 37%, для этого кешью нужно есть чаще четырех раз в неделю. Однако необходимо помнить, что орехи являются довольно калорийным продуктом. По этой причине в один день можно есть до 30 граммов орехов.
Кешью богат витаминами группы В, фосфором и кальцием. В орехе содержится около 34% суточной нормы белка.
Семенова рассказала, что кешью можно есть сырым и жаренным, добавлять в десерты, салаты и даже горячие блюда.