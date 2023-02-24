Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Семенова рассказала об уникальной пользе кешью для здоровья сердца

runews24.ru

По словам специалиста, орех способен снизить риск возникновения ишемической болезни сердца.

Диетолог назвала орех для здоровья сердца
Фото: UnsplashUnsplash

«Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, обнаруженные в кешью, уменьшают содержание «плохого холестерина», - рассказала Семенова изданию «Спорт-Экспресс».

Риск развития проблем с сердцем можно сократить на 37%, для этого кешью нужно есть чаще четырех раз в неделю. Однако необходимо помнить, что орехи являются довольно калорийным продуктом. По этой причине в один день можно есть до 30 граммов орехов.

Кешью богат витаминами группы В, фосфором и кальцием. В орехе содержится около 34% суточной нормы белка.

Семенова рассказала, что кешью можно есть сырым и жаренным, добавлять в десерты, салаты и даже горячие блюда.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий