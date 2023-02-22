Как не навредить себе народными методами лечения

Многие популярные "домашние" средства лечения не приносят пользы, а иногда могут и навредить. Эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru проанализировали, эффективны ли ингаляции, аппликатор Кузнецова ("иголки"), лимфодренажный массаж.

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Паровые ингаляции: при лихорадке может стать только хуже

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Вдыхание водяного пара (с содой, эфирными маслами, лекарственными травами, а иногда - и отварной картошкой) - один из самых используемых домашних способов борьбы с насморком, больным горлом и кашлем.

Заложенность носа появляется из-за расширения сосудов и отека слизистой, и облегчение этого симптома обычно достигается с помощью назальных сосудосуживающих капель или спреев, а также с помощью промывания. Считается, что теплый влажный воздух во время ингаляции разжижает слизь в носовых ходах, горле и легких, что способствует восстановлению проходимости.

Однако в ходе клинических испытаний положительные эффекты ингаляций на простудную симптоматику не подтвердились. Более того, исследователи заявили о негативных последствиях такого метода лечения. Самым распространенным опасным эффектом были ожоги, в том числе слизистой дыхательных путей и глаз.

Так, в 2012 году педиатры в Нидерландах выступили с предложением исключить паровые ингаляции из клинических рекомендаций в связи с высокой частотой ожогов среди детей.

Еще одним из побочных эффектов оказался отек слизистой носа, вероятнее всего, связанный с расширением сосудов под воздействием тепла.

Но особо рискованны паровые ингаляции во время лихорадки или острого гнойного процесса. Если при вирусных инфекциях мы сталкиваемся с раздражением и отеком, которые действительно можно облегчить ингаляцией, то при бактериальной инфекции в носовой полости, ротоглотке и пазухах присутствуют микроорганизмы, для которых умеренное тепло и влажность являются благоприятной средой.

В совокупности с эффектом согревания и расширения сосудов мы имеем усиленное кровообращение и затруднение оттока жидкости. Это способствует размножению и распространению микроорганизмов, а значит и усугубляет тяжесть состояния.

Коврики для акупрессуры (аппликатор Кузнецова): польза не доказана

Такие коврики "утыканы" сотнями пластиковых иголок, которые воздействуют на нервные окончания на коже. В основном "иголки" используются для облегчения боли в спине, пояснице, шее, иногда - при головных болях.

Эксперты Vrachu.ru предупреждают: качественных клинических исследований ковриков для акупрессуры не проводилось. Хотя некоторые небольшие исследования показывают, что они действительно могут уменьшать боль в некоторых случаях, но этих данных для доказательства эффективности этого метода недостаточно.

К тому же эти коврики не всегда безопасны. Иголки коврика могут поцарапать и проколоть кожу, особенно при неправильном использовании. При частом использовании может наблюдаться раздражение и воспаление кожи. А этого следует полностью избегать людям с риском развития рака кожи (например, с множественными невусами или раком кожи в семейном анамнезе).

Эксперты предупреждают: не используйте коврик для акупрессуры, если у вас тонкая кожа, диабет или плохое кровообращение. По этой же причине нельзя использовать эти коврики для лечения детей. Поскольку акупрессура воздействует болевыми стимулами на нервные окончания, могут возникнуть непредвиденные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому "иголки" не следует использовать гипотоникам и гипертоникам.

Лимфодренажный массаж: только у специалистов и строго по показаниям

Лимфодренаж - один из самых популярных сегодня методов. По словам практикующих его косметологов, массажистов, спортивных тренеров, он направлен на восстановление тока лимфы и выведение из организма избыточной жидкости.

Лимфодренаж (его еще называют прессотерапией, пневмокомпрессией), используется в спортивной медицине для реабилитации после высоких нагрузок. В основном речь идет об аппаратной процедуре, в ходе которой применяются пневматические бандажи для конечностей, иногда с функцией вибрации. Лимфодренаж обеспечивается постепенным накачиванием воздуха в бандажи начиная с кистей или стоп и заканчивая плечом или бедром.

Также аппаратная прессотерапия применяется и в клинической практике для предупреждения тромбоэмболий и пролежней при инсультах или в послеоперационном периоде

Однако в салонах или у частных массажистов часто практикуется "лимфодренажный" массаж, который проводится руками, или с помощью разных приспособлений, например с помощью вакуумных силиконовых банок или бамбуковых палочек. Ручной массаж, по сути, не является прессотерапией, и на самом деле не может называться лимфодренажным. Это классический массаж конечностей, терапевтический эффект которого заключается в улучшении кровообращения.

Использование вспомогательных средств - это агрессивное воздействие и может нанести вред в виде повреждения кожи, сосудов и регионарных лимфатических узлов. А это в свою очередь приводит к серьезным отекам. Такой метод не описан в рекомендациях по реабилитации и не фигурирует в зарубежной литературе в качестве лечебного.

Вывод экспертов: использование лимфодренажного массажа у здоровых людей не оправдано, положительных эффектов при отсутствии патологий не описано в клинических исследованиях. Людям с отеками прежде всего необходимо выявить первопричину своего состояния, так как для лимфодренажного массажа существуют противопоказания: его нельзя делать людям с хронической сердечной недостаточностью, тромбозами, инсультом в анамнезе, инфекционными процессами, заболеваниями печени и почек.