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Ученые придумали, как эффективно использовать подорожник для борьбы с раздражением кишечника

Команда ученых Ноттингемского университета обнаружила, что изменение структуры пищевых волокон подорожника способствует увеличению количества полезных кишечных бактерий и уменьшению газообразования. Это открытие может помочь людям с непереносимостью клетчатки и раздражением кишечника. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Food Hydrocolloids.

Как эффективно использовать подорожник для борьбы с раздражением кишечника
© Газета.Ru

«Клетчатка является важной частью любой диеты, у многих людей она может вызвать дискомфорт в кишечнике. Поэтому важно найти альтернативу, которая бы не вызывала побочные эффекты», – объяснили ученые

Авторы изучали псиллиум, это волокна, получаемые из оболочки семян Plantago ovata (подорожника яйцевидного). Они используются в ряде продуктов, например, в йогуртах или выпечке.

Из клетчатки подорожника можно получить порошок (активно используется при проблемах с кишечником), а можно желеобразный материал с высоким содержанием полисахаридов. Ученые проанализировали влияние обеих форм на микрофлору кишечника человека. Как оказалось, слизь с полисахаридами приводит к выработке жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье кишечника и системный метаболизм.

«Слизь оказалась эффективнее порошка. Это говорит о том, что существуют новые возможности получения волокнистых материалов с явной клинической пользой. В будущем мы продолжим исследования в этой области», – заключили ученые.

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