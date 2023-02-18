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1 час назад

Стало известно о чудодейственных свойствах чая из роз

Секрет Фирмы

Так повелось, что у цветов задача не лечить, а радовать своей красотой и запахом. Но удивительный факт — популярнейшие представители этой группы — розы — обладают таким количеством полезных свойств для человеческого организма, что скорее захочется выпить чаю из них, чем увидеть дома на окне. Всё-таки просто букет кишечнику не поможет и кожу не очистит.

Стало известно о чудодейственных свойствах чая из роз
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

У чая из роз шикарный и большой букет полезных свойств:

  • поддерживает здоровое функционирование сердца;
  • улучшает работу кишечника;
  • лечит инфекции мочевыводящих путей;
  • нормализует уровень сахара в крови;
  • помогает при тонзиллите;
  • способствует похудению;
  • устраняет неприятный запах изо рта;
  • очищает кожу, увлажняет и восстанавливает ее;
  • успокаивает, предотвращает депрессию;
  • облегчает боли при ПМС;
  • обладает антисептическим и защитным действием;
  • используется для очистки ран.

Для приготовления розового чая потребуется 2 стакана лепестков (без пестицидов). Их нужно вымыть и дать им высохнуть. Дальше положить в чайник и залить 3 стаканами воды, 5 минут кипятить, после процедить. В готовый напиток можно добавить сахар или мёд, а пить не только горячим, но и холодным.

Народная медицина,
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