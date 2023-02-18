Стало известно о чудодейственных свойствах чая из роз

Так повелось, что у цветов задача не лечить, а радовать своей красотой и запахом. Но удивительный факт — популярнейшие представители этой группы — розы — обладают таким количеством полезных свойств для человеческого организма, что скорее захочется выпить чаю из них, чем увидеть дома на окне. Всё-таки просто букет кишечнику не поможет и кожу не очистит.
У чая из роз шикарный и большой букет полезных свойств:
Для приготовления розового чая потребуется 2 стакана лепестков (без пестицидов). Их нужно вымыть и дать им высохнуть. Дальше положить в чайник и залить 3 стаканами воды, 5 минут кипятить, после процедить. В готовый напиток можно добавить сахар или мёд, а пить не только горячим, но и холодным.