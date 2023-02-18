Стало известно о чудодейственных свойствах чая из роз

Так повелось, что у цветов задача не лечить, а радовать своей красотой и запахом. Но удивительный факт — популярнейшие представители этой группы — розы — обладают таким количеством полезных свойств для человеческого организма, что скорее захочется выпить чаю из них, чем увидеть дома на окне. Всё-таки просто букет кишечнику не поможет и кожу не очистит.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

У чая из роз шикарный и большой букет полезных свойств:

поддерживает здоровое функционирование сердца;

улучшает работу кишечника;

лечит инфекции мочевыводящих путей;

нормализует уровень сахара в крови;

помогает при тонзиллите;

способствует похудению;

устраняет неприятный запах изо рта;

очищает кожу, увлажняет и восстанавливает ее;

успокаивает, предотвращает депрессию;

облегчает боли при ПМС;

обладает антисептическим и защитным действием;

используется для очистки ран.