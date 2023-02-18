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32 минуты назад

Ученые доказали пользу чая с имбирем для иммунитета

runews24.ru

Учёные из немецкого Института биологии пищевых систем имени Лейбница подтвердили пользу имбиря для иммунитета. Они установили, что имбирь содержит гингерол, который активизирует иммунную систему.

Ученые доказали пользу чая с имбирем для иммунитета
Фото: runews24.rurunews24.ru

Гингерол активизирует белые кровяные клетки из-за чего они начинают активно реагировать на инфекцию в организме. В ходе эксперимента ученые наносили гингерол на клетки и наблюдали. Выяснилось, что для активации иммунных клеток было достаточно 15 микрограммов гингерола на литр.

Учёные считают, что в будущем у имбиря есть все шансы заменить антибиотики.

Народная медицина,
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