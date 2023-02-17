Народные методы, которыми нельзя лечить простуду

Современные научные исследования доказывают, что посещение сауны, компрессы и растирания не несут пользы при лечении простуды, а только ухудшают состояние человека. В некоторых случаях даже есть риск смерти, заявили эксперты сервиса дистанционного медобразования Vrachu.ru.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Шведское исследование 2018 года показало, что людям с болезнями сердца и сосудов посещение сауны при ОРВИ противопоказано, так как это может быть сопряжено с риском летального исхода», – высказались эксперты в беседе с «Известиями».

Также парные стоит избегать тем, кто имеет проблемы с дыхательной системой. Таким людям трудно адаптироваться к высокой температуре, из-за этого воспалительный процесс в организме может сильно обостриться.

Высокая температура усиливает кровообращение. При простуде это строго запрещено, потому что инфекция может разнестись за пределы первичного очага – болезнь будет протекать хуже.

«Еще один опасный народный метод лечения – теплые компрессы. Их применяют для увеличения притока крови к воспаленным участкам тела, чтобы уменьшить боль и ускорить процесс заживления», – добавили врачи.

Однако усиление кровообращения путем локального повышения температуры грозит кровоизлиянием, образованием злокачественных опухолей, тромбозами, сердечной недостаточностью.

К растиранию, особенно жиром животных, тоже не стоит прибегать при простуде. Оно образует на теле пленку, которая, с одной стороны, разогревает, но с другой – нарушает теплообмен.